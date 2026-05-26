Va a haber colas en Lidl a partir del viernes 29 de mayo por la colección de deporte que deja sin palabras a Decathlon

Los supermercados de Lidl se preparan para uno de esos lanzamientos que prometen provocar auténticas colas desde primera hora de la mañana. A partir del viernes 29 de mayo, la cadena alemana pondrá a la venta una nueva colección deportiva de su marca Crivit que ya está causando expectación entre los clientes habituales y los aficionados al fitness por sus precios y un diseño que recuerda a propuestas mucho más caras.

La campaña llega justo antes del verano y muchos consumidores ya comparan esta colección con la oferta de gigantes especializados como Decathlon, especialmente porque incluye prendas técnicas, accesorios para entrenar y equipamiento básico para casa a precios difíciles de igualar. La colección apuesta por colores vivos, tejidos técnicos y artículos pensados tanto para entrenamientos en gimnasio como para correr, practicar yoga o hacer ejercicio al aire libre.

Entre los productos más llamativos destaca la camiseta técnica Crivit, disponible en varios colores y tallas, por solo 2,99 euros. Según se aprecia en el catálogo, se trata de una prenda fabricada con tejido de secado rápido y regulación de humedad, una característica muy buscada por quienes entrenan de manera habitual y quieren comodidad durante el ejercicio. Lidl también sorprende con el pantalón pirata técnico por 4,99 euros, una de las prendas estrella de la campaña gracias a su diseño deportivo y ajustado, muy similar al de marcas deportivas bastante más caras. La cadena completa el conjunto con pantalones cortos técnicos desde 3,99 euros y pantalones cortos más ajustados por apenas 2,99 euros, convirtiendo la colección en una oportunidad perfecta para renovar el armario deportivo gastando menos de 15 euros.

Lidl sorprende con sus precios

Otro de los grandes reclamos de esta promoción será la línea de camisetas sin mangas, disponibles por 2,99 euros y perfecta para el verano. Lidl apuesta aquí por prendas sencillas y cómodas, ideales para entrenamientos intensos o actividades al aire libre durante los meses más calurosos. La colección también incluye accesorios deportivos muy demandados, como la toalla de microfibra Crivit por 3,49 euros, ligera y fácil de transportar, perfecta para el gimnasio o para actividades al aire libre. Además, la cadena alemana incorpora esterillas de yoga por 8,99 euros, con estampado ondulado y espuma TPE, diseñadas para mejorar el agarre y ofrecer más comodidad durante ejercicios de suelo, pilates o yoga.

Pero la ofensiva de Lidl no se queda solo en la ropa. También hay varias mochilas de diferentes características a la venta por solo 7,99 euros y la colección deportiva se completa con productos orientados al entrenamiento en casa, un segmento que sigue creciendo tras el auge del fitness doméstico. Uno de los artículos más destacados es la base protectora antideslizante y ampliable por 11,99 euros, ideal para colocar máquinas de ejercicio o crear una superficie más cómoda para entrenar. Este tipo de accesorios suele tener precios mucho más elevados en tiendas especializadas, por lo que Lidl vuelve a apostar por democratizar el deporte con opciones asequibles. La estrategia parece clara, y es ofrecer artículos fáciles de usar, con estética moderna y precios muy bajos para atraer tanto a clientes habituales como a nuevos compradores que buscan alternativas económicas.