Colas kilométricas en Lidl a partir de hoy, martes 19 de mayo, por el set de camping con todo lo que necesitas para verano

A partir de hoy, martes 19 de mayo, muchos supermercados Lidl de toda España están viviendo largas colas desde primera hora de la mañana por uno de los lanzamientos más esperados para aquellos que ya piensan en escapadas, playa y vacaciones de verano. La cadena alemana ha puesto a la venta una nueva colección de camping de la marca Crivit que está arrasando gracias a sus precios bajos y a la gran cantidad de accesorios pensados para disfrutar del aire libre sin gastar demasiado.

Como suele pasar con este tipo de promociones, numerosos clientes han acudido temprano para intentar llevarse los productos antes de que se agoten, especialmente en ciudades donde este tipo de artículos tienen mucha demanda. Uno de los productos que más está llamando la atención es el hornillo de camping Crivit, que se vende por 14,99 euros. Se trata de un hornillo portátil de un fuego pensado para cocinar cómodamente durante excursiones, acampadas o viajes en caravana. Funciona con cartuchos de gas butano y cuenta con encendido automático, algo muy cómodo para quienes buscan una opción sencilla y fácil de transportar.

Precisamente al lado aparece el cartucho de gas de la marca Nola, rebajado a solo 1,99 euros, un precio muy competitivo que también está despertando bastante interés entre los clientes. Otro de los artículos estrella del folleto es el ventilador recargable Tronix por 24,99 euros, probablemente uno de los productos más buscados de toda la colección. Tiene tres niveles de velocidad, luz LED integrada y batería recargable, además de poder colgarse fácilmente en tiendas de campaña o terrazas. Con las altas temperaturas que suelen llegar en verano, muchos compradores lo ven como un accesorio perfecto tanto para camping como para usar en casa o incluso durante viajes.

Lidl y su colección de artículos de camping

También destacan los prismáticos Crivit, disponibles por 13,99 euros, ideales para senderismo, excursiones o para quienes disfrutan observando paisajes y naturaleza. Incluyen funda y ofrecen aumento de 10x. El folleto incluye varios accesorios pequeños pero muy prácticos para cualquier escapada. La navaja multifuncional Crivit cuesta 3,99 euros e incorpora diferentes herramientas en un tamaño compacto que cabe fácilmente en cualquier mochila. Por el mismo precio se venden los cubiertos para camping, fabricados en acero inoxidable y pensados para ocupar poco espacio durante los viajes. Son precisamente este tipo de productos económicos los que suelen agotarse antes porque mucha gente aprovecha para renovar material de camping sin gastar demasiado.

Además, Lidl ha incluido otros artículos pensados para hacer más cómodas las jornadas al aire libre durante el verano. Los acumuladores de frío Crivit, desde 1,79 euros, sirven para mantener bebidas y comida frescas durante horas en neveras portátiles. También está teniendo bastante éxito la ducha de camping portátil, el fregadero, etc. Esta campaña vuelve a demostrar el enorme tirón que tienen los productos temporales de Lidl, especialmente cuando llegan justo antes del verano. Muchos clientes saben que estos artículos suelen durar muy poco en tienda y por eso no dudan en acudir desde primera hora para evitar quedarse sin ellos.