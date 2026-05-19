Martín Berasategui reabre la histórica Fonda España en uno de los hoteles más lujosos de Barcelona

Es el chef más condecorado por la Guía Michelin en España, conocido rostro de la alta gastronomía española y vasca y uno de los rostros más entrañables de las cocinas de nuestro país. Por si aún había alguna duda, hablamos del gran chef Martín Berasategui. Entre sus manos han pasado algunas de las cocinas más icónicas de nuestro país, que han alimentado a personalidades referentes de aquí y de allá. Ahora, en su último proyecto, abre las puertas de Fonda España, situado en uno de los hoteles más lujosos de Barcelona. Nos hemos adentrado en su carta para conocer un poco más sobre el proyecto.

Martín Berasategui reabre la histórica Fonda España en Barcelona

Hace unos pocos días ha reabierto sus puertas el icónico restaurante modernista Fonda España. Abrió sus puertas en la calle Sant Pau, números 9 y 11, en 1859 y, durante años, fue uno de los puntos de encuentro más demandados de la ciudad. Sólo su arquitectura y obra así lo confirman, ya que, entre las reformas que ha experimentado este local, una de las más representativas corrió a cargo del arquitecto modernista Lluís Domènech i Montaner. Su nombre se juntó al de artistas como Ramon Casas y Eusebi Arnau.

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De entre todos los espacios, uno de los más icónicos es el comedor y el Saló de les Sirenes, donde mosaicos conviven con obras de arte y con sabores inigualables de la cocina estrellada del chef. Por tanto, la experiencia puede ser considerada como una auténtica joya experiencial barcelonesa.

Fonda España vuelve a la ciudad. Lo hace tras un periodo de reforma del salón y la cocina, que han mantenido el restaurante fuera de juego durante un tiempo. Fue hace pocas semanas cuando, a través de sus redes sociales, Fonda España hacía oficial al gran público la incorporación de Martín Berasategui al proyecto con un vídeo de presentación. Recogía en el pie de texto la ilusión de contar con un chef que «forma parte de una historia que ya estaba en marcha y que hoy sigue con más precisión». Esta incorporación llega tras un periodo de reforma del salón y la cocina.

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Claro que Berasategui y Fonda España son viejos conocidos. Según diversas fuentes, el chef llegó al restaurante para tomar las riendas de sus cocinas en 2010. Se convirtió entonces en una fusión poco usual dentro de cualquier espacio gastronómico: aunando arquitectura modernista, cocina tradicional y uno de los chefs más preciados de nuestras cocinas. Primero, sus cocinas fueron dirigidas por cocineros como Xavier Sender y, más adelante, Germán Espinosa; pero en esta nueva etapa será Edu Rodas quien lidere el proyecto.

Recuperación del concepto de Fonda

Fonda España no sólo fue un lugar emblemático por su arquitectura; también por la autenticidad con la que durante tanto tiempo trató la tradición. Entendiendo la fonda como un lugar donde saborear la tradición culinaria de la región y poder descansar; la nueva etapa de este restaurante recupera la sinceridad del proyecto en todo su esplendor.

En su propuesta gastronómica recupera el espíritu original de las fondas para llevarlo a un terreno de mayor precisión, sin perder autenticidad. No como algo nostálgico o estratégico, sino con la sinceridad de traer de vuelta al contexto gastronómico los sabores de la gastronomía tradicional catalana.

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Y la parte del hospedaje está más que cubierta por su ubicación: el Hotel España, una joya del modernismo y el Art Nouveau situado en el corazón de Barcelona, a pocos pasos de la Rambla de Barcelona y junto al Gran Teatre del Liceu.

Su interiorismo en sí merece una visita aparte, cargado de mosaicos, obras de arte de diferentes artistas que han sido testigos del paso de nobles y grandes figuras de la ciudad. Si entramos en los materiales, predomina el mármol, la madera tallada, las enormes lámparas y, un detalle significativo de su fachada, es la imponente chimenea esculpida por Eusebi Arnau. En su interior cuenta con 83 habitaciones que toman la herencia modernista del edificio y la combinan con el minimalismo contemporáneo, en una atmósfera única que envuelve al huésped desde el primer contacto con estos espacios.

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Un año de estrenos

Se trata del segundo proyecto de este año del chef en la capital catalana; que se suma a Bera, su nuevo restaurante en el Monument Hotel Barcelona 5* GL. Es la auténtica esencia del chef, sólo hace falta ver que el nombre del propio restaurante sale de su apellido. En pleno Passeig de Gràcia, este restaurante abraza el concepto fine dining en su versión más asequible, pues hay platos que no superan los 25 euros en carta.

Como ya hablamos hace unas semanas, la propuesta que encierra la carta abraza elaboraciones donde la cocina vasca y los sabores mediterráneos se fusionan en cada plato. Siempre con la honestidad y el sello Berasategui. Y, como no, con el hedonismo que emana una ubicación tan emblemática como el Monument Hotel Barcelona.