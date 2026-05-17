El refugio veraniego de Ester Expósito: rutas naturales de vértigo y una playa que parece sacada del Caribe

La vida de Ester Expósito transcurre habitualmente entre rodajes, compromisos internacionales y una intensa agenda profesional. Sin embargo, cuando llega el verano, encuentra lejos del foco de Madrid el lugar perfecto para desconectar. Ese refugio se encuentra en Viveiro, un municipio costero situado en la comarca de A Mariña lucense que, desde hace años, se ha convertido en uno de sus destinos imprescindibles durante las vacaciones estivales.

La relación de Ester Expósito con esta localidad gallega no es casual. Viveiro está estrechamente ligado a la familia materna de la actriz y representa para ella mucho más que un simple lugar de descanso. Entre playas salvajes, montañas cubiertas de vegetación y pequeñas calas escondidas, la protagonista de Élite encuentra un entorno completamente diferente al ritmo frenético de la capital.

A lo largo de los últimos veranos, la actriz ha compartido en sus redes sociales distintas imágenes disfrutando de los paisajes naturales de la zona. Paseos junto al mar, jornadas de surf y excursiones por algunos de los rincones más espectaculares de la costa lucense forman parte de una rutina estival que se repite cada año y que refleja la estrecha conexión emocional que mantiene con este enclave del norte de España.

Viveiro, un rincón muy especial

Situado en plena Galicia cantábrica, Viveiro es uno de los municipios más emblemáticos de la costa lucense. La localidad se levanta junto a la ría que lleva su mismo nombre y combina tradición marinera, patrimonio histórico y algunos de los paisajes más valorados del litoral gallego. Rodeado de bosques, acantilados, playas y miradores naturales, el municipio se ha convertido en uno de los destinos preferidos para quienes buscan tranquilidad y contacto directo con la naturaleza.

Uno de los aspectos que más llama la atención de quienes visitan Viveiro es la enorme variedad de escenarios naturales que ofrece en pocos kilómetros. Desde rutas de senderismo que atraviesan montañas y bosques hasta playas de arena fina y aguas cristalinas que, en determinados días de verano, recuerdan a destinos caribeños por el intenso color turquesa del mar.

Además del paisaje, Viveiro conserva un importante valor histórico y cultural. Su casco antiguo, completamente peatonal, mantiene buena parte de la esencia tradicional gallega. Las calles estrechas y empedradas, muchas de ellas de origen gremial, todavía conservan nombres vinculados a antiguos oficios como mareantes, zapateros, herreros o curtidores.

Historia y tradiciones

La localidad lucense no destaca únicamente por su entorno natural. Viveiro es también uno de los principales referentes históricos y gastronómicos de la comarca de A Mariña. Entre sus monumentos más reconocidos sobresalen las tres puertas que aún se conservan de la antigua muralla medieval, especialmente la conocida Puerta de Carlos V, uno de los símbolos patrimoniales del municipio.

A ello se suman construcciones religiosas de gran valor histórico, como la iglesia de San Francisco, levantada en el siglo XIV, o la iglesia de Santa María, cuyos orígenes se remontan al siglo XII. Otro de los lugares más visitados es el monasterio de la Concepción, famoso por albergar la conocida Gruta de Lourdes, una réplica realizada en 1925 de la original francesa y que sigue despertando una profunda devoción entre los habitantes de la localidad.

La gastronomía ocupa también un lugar central en la vida diaria de Viveiro. El puerto de Celeiro, uno de los más importantes de Galicia, convierte a la merluza del pincho en uno de los productos estrella de la cocina local. Restaurantes y pequeños establecimientos de la zona ofrecen una cocina profundamente ligada al mar y al producto fresco, otro de los grandes atractivos que seducen cada verano a visitantes y rostros conocidos.

Entre las tradiciones más populares destaca la Romería do Naseiro, considerada Fiesta de Interés Turístico Nacional y celebrada cada mes de agosto.

¿Dónde vive Ester Expósito?

Aunque Viveiro representa su gran refugio estival, la residencia habitual de Ester Expósito se encuentra en Madrid. La actriz vive actualmente en un elegante dúplex situado en Chamberí, uno de los barrios más valorados y con mayor personalidad de la capital.

La vivienda destaca especialmente por su luminosidad, favorecida por grandes ventanales que permiten la entrada constante de luz natural. La decoración apuesta por una combinación de elementos contemporáneos y detalles clásicos, creando espacios sofisticados pero cálidos al mismo tiempo. El equilibrio entre diseño moderno y comodidad parece ser una de las claves del hogar de la actriz.

Vivir en Chamberí supone además disfrutar de uno de los entornos residenciales más tranquilos y elegantes de Madrid. Sus calles arboladas, las plazas silenciosas y la arquitectura clásica conviven con cafeterías, restaurantes y pequeños comercios que mantienen el carácter tradicional del barrio. Para una figura acostumbrada a la exposición mediática constante, esta zona ofrece un equilibrio perfecto.