Barcelona – Atlético de Madrid: cuándo es la final de la Copa de la Reina, dónde se juega y cómo ver por TV en directo gratis

El Barcelona y el Atlético de Madrid femenino se citan en Gran Canaria para jugar la final de la Copa de la Reina. Las pupilas de Pere Romeu son las claras favoritas para llevarse el título, ya que hay que tener en cuenta que esta temporada se han visto las caras dos veces y en ambas ganaron las azulgranas. En la capital de España se impusieron por 0-6 a las colchoneras, mientras que en la vuelta de la Liga F les endosaron una manita. A continuación te detallamos cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver por televisión en directo este partidazo.

Horario del Barcelona – Atlético de Madrid femenino: a qué hora empieza la final de la Copa de la Reina

El Barcelona y el Atlético de Madrid femenino viajan a las Islas Canarias para enfrentarse en lo que se espera que sea una gran final de la Copa de la Reina. El Estadio de Gran Canaria recibe a los dos equipos que han alcanzado la final tras una gran competición. Las azulgranas, campeonas de la Liga F y finalistas de la Champions League, han goleado al Alavés, al Real Madrid y al Badalona para meterse en el encuentro en el que lucharán por el título. Por su parte, las colchoneras han dejado en el camino al Alhama, al Athletic Club y al Tenerife.

Cuándo es la final de la Copa de la Reina Barcelona – Atlético de Madrid femenino

La Real Federación Española de Fútbol fijó este emocionante Barcelona – Atlético de Madrid femenino que corresponde a la final de la Copa de la Reina para este sábado 16 de mayo. El organismo que controla el fútbol de nuestro país fijó el horario de este choque a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa con una fiesta de las aficiones para que el balón pueda rodar de manera puntual en el Estadio de Gran Canaria.

Dónde ver en directo gratis el Barcelona vs Atlético de Madrid femenino: canal de TV y cómo ver online

Los medios de comunicación que tienen los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país el encuentro decisivo de esta competición son RTVE y TV3. Esto quiere decir que el Barcelona – Atlético de Madrid femenino de la final de la Copa de la Reina se podrá ver en directo por televisión a través de Teledeporte y del canal autonómico catalán, lo que significa que el choque en el que culés y colchoneras pelearán por el título en el Estadio de Gran Canaria será emitido gratis y en abierto por TV.

Todos los aficionados del cuadro azulgrana, del conjunto colchonero y los seguidores del fútbol femenino en general también van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el Barcelona – Atlético de Madrid correspondiente a la final de la Copa de la Reina mediante las aplicaciones RTVE Play y la de TV3. Estas apps se pueden descargar en dispositivos de uso cotidiano como pueden ser teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también tienen disponibles sus páginas webs para todos aquellos que deseen acceder a ellas con un ordenador para no perderse nada de lo que suceda en el Estadio de Gran Canaria.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que suceda en la previa de este partidazo que es la final de la Copa de la Reina. Cuando se escuche el pitido final en Barcelona – Atlético de Madrid femenino en el Estadio de Gran Canaria publicaremos la crónica y también compartiremos las reacciones relevantes que se produzcan en el recinto deportivo ubicado en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

Dónde escuchar por radio en directo el Barcelona – Atlético de Madrid femenino

También habría que destacar que todos aquellos aficionados que no puedan ver en en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online la final de la Copa de la Reina van a poder escuchar gratis por la radio el Barcelona – Atlético de Madrid femenino. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, Radio Marca o RNE conectarán con el Estadio de Gran Canaria para narrar todo lo que esté sucediendo en el feudo amarillo.

¿En qué estadio se juega y quién es la árbitra del partido Barcelona – Atlético de Madrid femenino?

El Estadio de Gran Canaria, situado en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, es la casa de la Unión Deportiva Las Palmas y será el escenario donde se celebrará este apasionante Barcelona – Atlético de Madrid femenino que corresponde a la final de la Copa de la Reina. Fue inaugurado en 2003 y tiene capacidad para algo más de 32.000 espectadores, esperándose una gran entrada para este choque. Hay que recordar que este campo es una de las sedes que estarán en el Mundial de 2030 que España celebrará junto a Portugal y Marruecos.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF designó a la árbitra Olatz Rivera como la colegiada principal de este emocionante Barcelona – Atlético de Madrid femenino de la final de la Copa de la Reina. La vasca estará asistida en las bandas por Iragartze Fernández y Haizea Castresana, que harán las labores de linieres. Marta Huerta será la cuarta árbitra, mientras que la reserva será Raquel Díaz.