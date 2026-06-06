Palma es una de las ciudades con el precio más caro de las clases particulares de repaso de toda España e iguala a Madrid y Barcelona. Según el Observatorio de Precios de TusClasesParticulares, el precio medio alcanza los 16,22 €/hora, sólo por detrás de Madrid (17,53 €/h) y Barcelona (17,28 €/h).

Las tres ciudades comparten además la media más elevada del país: 15 €/hora. Sin embargo, Palma presenta un índice de poder adquisitivo de 80,8, por debajo de Madrid (98,1) y Barcelona (87,4), según Numbeo.

El informe, basado en más de 1.200 anuncios activos en la ciudad y casi 70.000 a nivel nacional, revela que 19 de las 29 materias analizadas (el 66%) tienen un precio superior a la mediana española.

Calculando una hora semanal durante las 36 semanas del curso, las diferencias se traducen en cientos de euros al año. Una familia con un hijo en Primaria, que además recibe clases de inglés, paga cerca de 1.044 euros anuales, 144 euros más que la media española.

Las clases de pádel pueden suponer 360 euros adicionales respecto al coste medio nacional. En idiomas, los precios se mantienen generalmente alineados con la media española. Inglés y francés se sitúan en 15 €/hora. La única excepción: el alemán, que en Palma es más barato que en el resto del país (15 €/h frente a 16 €/h).

Extraescolares con un coste más alto

Según los datos del informe, Palma supera la media nacional en más de la mitad de las actividades analizadas y presenta una particularidad llamativa: las mayores diferencias no aparecen en los idiomas o las materias escolares, sino en actividades vinculadas al deporte y la formación artística.

Las diferencias más significativas no se encuentran en el apoyo escolar, sino en las actividades deportivas y artísticas. Las clases de pádel son las más caras de todas las categorías analizadas. Con una media de 30 €/hora, cuestan un 50% más que la media española (20 €/hora).

La natación ocupa la segunda posición, con 25 €/hora frente a los 18 €/hora nacionales (+39%). También destacan las actividades relacionadas con la música y las artes.

Las clases de música alcanzan los 20 €/hora frente a los 15,50 €/hora de la media nacional (+29%), mientras que canto llega a los 30 €/hora (+20%) y batería a los 25 €/hora (+19%).

El Observatorio de Precios de Clases Particulares es un estudio recurrente basado en el análisis de 69.077 anuncios activos de profesores en España, recogidos en marzo de 2026. El informe abarca 30 materias y 46 ciudades, e incluye distintas modalidades de enseñanza: presencial, online y a domicilio.