Cielos poco nubosos y tormentas en el interior: previsión AEMET para Andalucía hoy

Cielos en general poco nubosos marcan la jornada del 14 de agosto de 2026 en buena parte de Andalucía. Aunque la tranquilidad atmosférica predominará, se presentarán intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral mediterráneo y el área del Estrecho. En el interior oriental, la tarde traerá consigo chubascos y tormentas, localmente fuertes, que pueden ir acompañados de granizo y rachas de viento intensas. Las temperaturas se mantendrán estables con vientos flojos que irán aumentando en intensidad.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 14 de agosto

Nubes y calor con brisa fresca en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde las nubes jugarán un papel protagonista el día de hoy. La jornada promete ser cálida, con temperaturas que oscilarán entre los 23 y 40 grados, mientras el viento soplará con una brisa que alcanzará hasta 40 km/h, añadiendo un toque fresco a la atmósfera. Desde la salida del sol a las 07:39, la luz irá llenando cada rincón, aunque la humedad alta creará esa sensación pesada que, a ratos, puede ser inconfundible.

A primera hora, las posibilidades de lluvia son mínimas, lo que da paso a un ambiente despejado. Sin embargo, con el avance del día, en la tarde, es posible que aparezcan algunas nubes amenazantes. Al caer la noche y bajo el manto de estrellas, la temperatura irá cediendo a un merecido descanso, mientras el sol se despide a las 21:17, dejando atrás un día vibrante y lleno de contrastes.

CÃ³rdoba: cielo nublado con viento fresco y posibilidades de lluvia

Las calles de Córdoba despiertan con una sensación de cambio en el aire, mientras nubes amenazantes se acumulan en el horizonte. El viento fresco trae consigo una inminente transformación del tiempo, que promete sacudir la rutina habitual de la jornada. Por la mañana, el cielo se mantendrá nublado, con temperaturas que oscilan entre los 22 y 39 grados, pero la calma durará poco.

A medida que avance la tarde, el pronóstico se torna más inquietante, con un notable descenso térmico y ráfagas de viento que podrían superar los 30 km/h. La humedad alcanzará niveles altos, lo que generará una sensación térmica que rozará los 42 grados. Es recomendable llevar paraguas, ya que la probabilidad de lluvias se incrementa, transformando el día en una experiencia que no se olvidará fácilmente.

En Huelva, cielo despejado y ambiente tranquilo

El día se presenta con un tiempo estable, marcado por un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 22 y 34 grados. Las suaves brisas del viento, con ráfagas ocasionales, acompañarán a esta jornada, sin probabilidad de lluvia a la vista.

Es un momento perfecto para disfrutar de un paseo por la ciudad o realizar actividades al aire libre, ya que el ambiente se mantendrá cómodo y tranquilo. Aprovecha este día para desconectar y disfrutar de lo que te rodea.

Ambiente caluroso y ventoso hoy en CÃ¡diz

Amanece en Cádiz con un cielo despejado, dando paso a un día que promete ser caluroso. La temperatura mínima rondará los 24 grados, mientras que la sensación térmica puede alcanzar hasta los 38 grados, lo que hará que el ambiente se sienta bastante pesado debido a la alta humedad, que podría llegar al 90%. A lo largo de la mañana, se espera que el viento sople con moderación desde el oeste, a unos 20 km/h.

Durante la tarde, las temperaturas ascenderán, alcanzando los 30 grados y el cielo se mantendrá mayormente despejado. Sin embargo, es recomendable cuidarse del viento, ya que se prevén ráfagas que podrían sobrepasar los 30 km/h. Con una jornada tan soleada, los gaditanos podrán disfrutar de más de 13 horas de luz, desde la salida del sol a las 07:42 hasta su puesta a las 21:17.

JaÃ©n: cielos despejados y calor intenso

El día se presenta con cielos mayormente despejados y una temperatura mínima de 25°C, lo que aportará un ambiente cálido y agradable por la mañana. A medida que avance la jornada, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 39°C por la tarde. Aunque existe una probabilidad de lluvia de 15% en la tarde-noche, se espera que el tiempo se mantenga mayormente estable. No olvides llevar contigo una botella de agua y usar ropa ligera para disfrutar de este día soleado en Jaén.

Cielo despejado y calor intenso en MÃ¡laga

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que invita a disfrutar de la mañana. Con temperaturas que oscilan entre los 24 y 25 grados, el ambiente se siente agradable, aunque el viento de dirección sureste sopla a 15 km/h, acentuando la frescura matutina. A medida que avanzamos hacia la tarde, el termómetro ascenderá hasta los 33 grados, ofreciendo un contraste notable.

Aprovechando el día soleado, es recomendable hidratarse adecuadamente y usar protección solar, ya que la sensación térmica alcanzará picos de hasta 38 grados. No se prevén lluvias ni en la mañana ni en la tarde-noche, lo que permite disfrutar de actividades al aire libre con total tranquilidad.

Granada: ambiente cálido y soleado hoy

La mañana se presenta despejada y cálida en Granada, con temperaturas alrededor de los 23 grados y una brisa suave que añade frescura al ambiente. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se mantenga mayormente soleado, alcanzando una temperatura máxima de 22 grados en la tarde.

La sensación térmica puede llegar a rozar los 39 grados, por lo que es recomendable vestir ropa ligera y mantenerse hidratado. Un buen consejo es aprovechar las horas del sol para disfrutar de un paseo, pero no olvides la crema solar, ya que los rayos incitan a tomar precauciones.

AlmerÃ­a: cielo despejado y calor intenso

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que dará paso a una mañana fresquita, con temperaturas alrededor de los 26 grados. A medida que avance el día, el sol calentará el ambiente y por la tarde el termómetro alcanzará máximas cercanas a los 33 grados, acompañadas de una ligera brisa del este a 15 km/h.

Con el descenso del sol, las temperaturas comenzarán a suavizarse, pero no se anticipan lluvias en la tarde-noche. Es recomendable disfrutar del aire libre y mantenerse hidratado, ya que la sensación térmica máxima podría alcanzar los 40 grados en su punto más alto.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET