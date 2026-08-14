Leonardo DiCaprio sobre la felicidad y la paz mental: «Si logras dedicarte a lo que amas y mantener la paz mental, vas mil pasos por delante de la mayoría en la vida»

«Si logras dedicarte a lo que amas y mantener la paz mental, vas mil pasos por delante de la mayoría en la vida». La frase de Leonardo DiCaprio resume una idea que conecta con una parte importante de su trayectoria, ya que el éxito no se mide únicamente por los premios, la fama o el dinero, sino también por la posibilidad de encontrar un propósito y conservar cierta libertad personal. Existen numerosas declaraciones de DiCaprio en las que habla de su pasión por la interpretación, de la necesidad de parar para recuperar el equilibrio y de la importancia de dedicar su influencia a causas que considera importantes.

Una carrera elegida por pasión

DiCaprio comenzó a trabajar como actor siendo muy joven y alcanzó una fama mundial con Titanic. Sin embargo, el enorme impacto de aquella película también tuvo consecuencias personales. En una entrevista recordó aquellos años como una etapa «surrealista» y explicó que llegó a tomarse un descanso de un par de años porque necesitaba «recargar» y volver a centrarse. Esa decisión muestra una faceta menos conocida del éxito, ya que incluso una carrera extraordinaria puede necesitar pausas para proteger la vida personal.

Con el tiempo, DiCaprio escogió proyectos cada vez más exigentes junto a directores como Martin Scorsese, Christopher Nolan, Quentin Tarantino y Alejandro González Iñárritu. La Academia de Hollywood recoge seis nominaciones interpretativas para el actor, desde ¿A quién ama Gilbert Grape? hasta One Battle After Another, además de su victoria por El renacido en 2016.

Cuando trabajar tiene un propósito

El actor también ha hablado de la importancia de encontrar proyectos que le apasionen. En una entrevista explicó que El lobo de Wall Street fue un proyecto especialmente personal para él y que llevaba años interesado en llevar la historia a la pantalla. Para DiCaprio, el trabajo no consistía simplemente en aceptar un papel, sino en encontrar historias que despertaran su curiosidad y le permitieran implicarse plenamente.

Esa misma filosofía aparece en su relación con el medio ambiente. Después de Titanic, decidió dedicar parte de su tiempo a estudiar cuestiones relacionadas con el cambio climático y la biodiversidad. Él mismo explicó que una conversación con Al Gore despertó todavía más su interés y que posteriormente comenzó a trabajar con organizaciones medioambientales y a utilizar el cine como herramienta para divulgar estos problemas.

La paz mental como riqueza

La idea de mantener la paz mental adquiere especial significado en alguien que lleva décadas viviendo bajo una exposición pública extraordinaria. En 2015, DiCaprio reconocía que nunca se termina de acostumbrar a ser reconocido constantemente y explicaba que intenta conservar cierta normalidad haciendo aquello que quiere experimentar y sin limitarse. «Me encanta lo que hago», afirmó entonces.