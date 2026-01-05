‘Una batalla tras otra’: la cinta de Paul Thomas Anderson es la mejor película de los Critics Choice Awards 2026
Una batalla tras otra está acelerando de lo lindo en la recta final de la temporada de premios. La última gran película de Paul Thomas Anderson acaba de conseguir el máximo galardón en los recientes Critics Choice Awards, aparte de la distinción a la mejor dirección para el autor de Magnolia y Pozos de ambición. A pesar de no resultar tan mediático como los Oscar o los Globos de Oro, este evento celebrado el pasado 4 de enero representa uno de los encuentros clave en la carrera hacia las estatuillas doradas, partiendo del consenso de la crítica formada por el BFCA (Asociación de Críticos de Cine). Sin embargo, aparte de consolidar el imponente recorrido de la cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio, la adaptación de la novela Vineland de Thomas Pynchon no ha sido la única ganadora de esta ceremonia que, por otra parte, también premia a las mejores series de la temporada.
La obra de Anderson se ha llevado las dos categorías más relevantes de los Critics Choice Awards. Pero en cuanto a cantidad de victorias, han sido dos obras de contenido sobrenatural las que han acumulado más consideraciones en esta noche cargada de glamour; Los pecadores y Frankenstein. Ambas son las principales favoritas dentro de las categorías técnicas, gracias en parte al despliegue artístico liderado por sus dos directores, Ryan Coogler y Guillermo del Toro. En el apartado televisivo, Adolescencia es la gran triunfadora con 4 premios, seguida de cerca por The Studio y The Pitt, las dos con 3 galardones en su vitrina.
Paul Thomas Anderson triunfa en los Critics Choice Awards
Tras 11 nominaciones sin victoria en la alfombra roja, Paul Thomas Anderson vuelve a coger impulso con la senda victoriosa nuevamente marcada en estos recientes Critics Choice Awards. No obstante, habrá que esperar hasta el próximo 22 de enero para conocer las nominaciones oficiales por parte de la Academia.
Por el momento, Una batalla tras otra ha sido considerada la mejor película para la Asociación de Críticos de Chicago, la Asociación de Críticos de Los Ángeles, el Círculo de Críticos de Nueva York, la National Board of Review y los Gotham Independent Film. Además, este thriller en clave de sátira política lidera los Globos de Oro 2026, con 9 nominaciones. Actualmente, los espectadores pueden encontrar Una batalla tras otra en la plataforma de HBO Max. A continuación, repasamos el palmarés completo de los Critics Choice Awards 2026:
Critics Choice Awards 2026: Palmarés completo
CINE
Mejor Película
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Jay Kelly
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Sentimental Value
- Sinners
- Train Dreams
- Wicked: For Good
Mejor Actor
- Timothée Chalamet – Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra
- Joel Edgerton – Train Dreams
- Ethan Hawke – Blue Moon
- Michael B. Jordan – Sinners
- Wagner Moura – The Secret Agent
Mejor Actriz
- Jessie Buckley – Hamnet
- Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
- Chase Infiniti – Una batalla tras otra
- Renate Reinsve – Sentimental Value
- Amanda Seyfried – The Testament of Ann Lee
- Emma Stone – Bugonia
Mejor Actor de Reparto
- Benicio del Toro – Una batalla tras otra
- Jacob Elordi – Frankenstein
- Paul Mescal – Hamnet
- Sean Penn – Una batalla tras otra
- Adam Sandler – Jay Kelly
- Stellan Skarsgård – Sentimental Value
Mejor Actriz de Reparto
- Elle Fanning – Sentimental Value
- Ariana Grande – Wicked: For Good
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
- Amy Madigan – Weapons
- Wunmi Mosaku – Sinners
- Teyana Taylor – Una batalla tras otra
Mejor Intérprete Joven
- Everett Blunck – The Plague
- Miles Caton – Sinners
- Cary Christopher – Weapons
- Shannon Mahina Gorman – Rental Family
- Jacobi Jupe – Hamnet
- Nina Ye – Left-Handed Girl
Mejor Dirección
- Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra
- Ryan Coogler – Sinners
- Guillermo del Toro – Frankenstein
- Josh Safdie – Marty Supreme
- Joachim Trier – Sentimental Value
- Chloé Zhao – Hamnet
Mejor Guion Original
- Noah Baumbach, Emily Mortimer – Jay Kelly
- Ronald Bronstein, Josh Safdie – Marty Supreme
- Ryan Coogler – Sinners
- Zach Cregger – Weapons
- Eva Victor – Sorry, Baby
- Eskil Vogt, Joachim Trier – Sentimental Value
Mejor Guion Adaptado
- Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra
- Clint Bentley, Greg Kwedar – Train Dreams
- Park Chan-wook, Lee Kyoung-mi, Don Mckellar, Jahye Lee – No Other Choice
- Guillermo del Toro – Frankenstein
- Will Tracy – Bugonia
- Chloé Zhao, Maggie O’Farrell – Hamnet
Mejor Casting y Elenco
- Nina Gold – Hamnet
- Douglas Aibel, Nina Gold – Jay Kelly
- Jennifer Venditti – Marty Supreme
- Cassandra Kulukundis – Una batalla tras otra
- Francine Maisler – Sinners
- Tiffany Little Canfield, Bernard Telsey – Wicked: For Good
Mejor Fotografía
- Claudio Miranda – F1
- Dan Laustsen – Frankenstein
- Łukasz Żal – Hamnet
- Michael Bauman – Una batalla tras otra
- Autumn Durald Arkapaw – Sinners
- Adolpho Veloso – Train Dreams
Mejor Diseño de Producción
- Kasra Farahani, Jille Azis – The Fantastic Four: First Steps
- Tamara Deverell, Shane Vieau – Frankenstein
- Fiona Crombie, Alice Felton – Hamnet
- Jack Fisk, Adam Willis – Marty Supreme
- Hannah Beachler, Monique Champagne – Sinners
- Nathan Crowley, Lee Sandales – Wicked: For Good
Mejor Edición
- Kirk Baxter – A House of Dynamite
- Stephen Mirrione – F1
- Ronald Bronstein, Josh Safdie – Marty Supreme
- Andy Jurgensen – Una batalla tras otra
- Viridiana Lieberman – The Perfect Neighbor
- Michael P. Shawver – Sinners
Mejor Diseño de Vestuario
- Kate Hawley – Frankenstein
- Malgosia Turzanska – Hamnet
- Lindsay Pugh – Hedda
- Colleen Atwood, Christine Cantella – Kiss of the Spider Woman
- Ruth E. Carter – Sinners
- Paul Tazewell – Wicked: For Good
Mejor Maquillaje y Peluquería
- Flora Moody, John Nolan – 28 Years Later
- Mike Hill, Jordan Samuel, Cliona Furey – Frankenstein
- Siân Richards, Ken Diaz, Mike Fontaine, Shunika Terry – Sinners
- Kazu Hiro, Felix Fox, Mia Neal – The Smashing Machine
- Leo Satkovich, Melizah Wheat, Jason Collins – Weapons
- Frances Hannon, Mark Coulier, Laura Blount – Wicked: For Good
Mejores Efectos Visuales
- Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, Daniel Barrett – Avatar: Fire and Ash
- Ryan Tudhope, Nikeah Forde, Robert Harrington, Nicolas Chevallier, Eric Leven, Edward Price, Keith Dawson – F1
- Dennis Berardi, Ayo Burgess, Ivan Busquets, José Granell – Frankenstein
- Alex Wuttke, Ian Lowe, Jeff Sutherland, Kirstin Hall – Mission: Impossible – The Final Reckoning
- Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter, Donnie Dean – Sinners
- Stephane Ceretti, Enrico Damm, Stéphane Nazé, Guy Williams – Superman
Mejor Diseño de Stunts
- Stephen Dunlevy, Kyle Gardiner, Jackson Spidell, Jeremy Marinas, Jan Petřina, Domonkos Párdányi, Kinga Kósa-Gavalda – Ballerina
- Gary Powell, Luciano Bacheta, Craig Dolby – F1
- Wade Eastwood – Mission: Impossible – The Final Reckoning
- Brian Machleit – Una batalla tras otra
- Andy Gill – Sinners
- Giedrius Nagys – Warfare
Mejor Película Animada
- Arco
- Elio
- In Your Dreams
- Las guerreras k-pop
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootrópolis 2
Mejor Comedia
- The Ballad of Wallis Island
- Eternity
- Friendship
- The Naked Gun
- The Phoenician Scheme
- Splitsville
Mejor Película en Idioma Extranjero
- It Was Just an Accident
- Left-Handed Girl
- No Other Choice
- The Secret Agent
- Sirāt
- Belén
Mejor Canción
- “Drive” – Ed Sheeran, John Mayer, Blake Slatkin – F1
- “Golden” – Ejae, Mark Sonnenblick, Ido, 24, Teddy – Las guerras k-pop
- “I Lied to You” – Raphael Saadiq, Ludwig Göransson – Sinners
- “Clothed by the Sun” – Daniel Blumberg – The Testament of Ann Lee
- “Train Dreams” – Nick Cave, Bryce Dessner – Train Dreams
- “The Girl in the Bubble” – Stephen Schwartz – Wicked: For Good
Mejor Score Original
- Hans Zimmer – F1
- Alexandre Desplat – Frankenstein
- Max Richter – Hamnet
- Daniel Lopatin – Marty Supreme
- Jonny Greenwood – Una batalla tras otra
- Ludwig Göransson – Sinners
Mejor Sonido
- Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta, Gareth John – F1
- Nathan Robitaille, Nelson Ferreira, Christian Cooke, Brad Zoern, Greg Chapman – Frankenstein
- Jose Antonio Garcia, Christopher Scarabosio, Tony Villaflor – Una batalla tras otra
- Chris Welcker, Benny Burtt, Brandon Proctor, Steve Boeddeker, Felipe Pacheco, David V. Butler – Sinners
- Laia Casanovas – Sirāt
- Mitch Low, Glenn Freemantle, Ben Barker, Howard Bargroff, Richard Spooner – Warfare
TELEVISIÓN
Mejor Serie de Drama
- Alien: Earth
- Andor
- The Diplomat
- Paradise
- The Pitt
- Pluribus
- Severance
- Task
Mejor Actor en una Serie de Drama
- Sterling K. Brown – Paradise
- Diego Luna – Andor
- Mark Ruffalo – Task
- Adam Scott – Severance
- Billy Bob Thornton – Landman
- Noah Wyle – The Pitt
Mejor Actriz en una Serie de Drama
- Kathy Bates – Matlock
- Carrie Coon – The Gilded Age
- Britt Lower – Severance
- Bella Ramsey – The Last of Us
- Keri Russell – The Diplomat
- Rhea Seehorn – Pluribus
Mejor Actor de Reparto en una Serie de Drama
- Patrick Ball – The Pitt
- Billy Crudup – The Morning Show
- Ato Essandoh – The Diplomat
- Wood Harris – Forever
- Tom Pelphrey – Task
- Tramell Tillman – Severance
Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Drama
- Nicole Beharie – The Morning Show
- Denée Benton – The Gilded Age
- Allison Janney – The Diplomat
- Katherine LaNasa – The Pitt
- Greta Lee – The Morning Show
- Skye P. Marshall – Matlock
Mejor Serie de Comedia
- Abbott Elementary
- Elsbeth
- Ghosts
- Hacks
- Nobody Wants This
- Only Murders in the Building
- The Righteous Gemstones
- The Studio
Mejor Actor en una Serie de Comedia
- Adam Brody – Nobody Wants This
- Ted Danson – A Man on the Inside
- David Alan Grier – St. Denis Medical
- Danny McBride – The Righteous Gemstones
- Seth Rogen – The Studio
- Alexander Skarsgård – Murderbot
Mejor Actriz en una Serie de Comedia
- Kristen Bell – Nobody Wants This
- Natasha Lyonne – Poker Face
- Rose McIver – Ghosts
- Edi Patterson – The Righteous Gemstones
- Carrie Preston – Elsbeth
- Jean Smart – Hacks
Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia
- Ike Barinholtz – The Studio
- Paul W. Downs – Hacks
- Asher Grodman – Ghosts
- Oscar Nuñez – The Paper
- Chris Perfetti – Abbott Elementary
- Timothy Simons – Nobody Wants This
Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia
- Danielle Brooks – Peacemaker
- Hannah Einbinder – Hacks
- Janelle James – Abbott Elementary
- Justine Lupe – Nobody Wants This
- Ego Nwodim – Saturday Night Live
- Rebecca Wisocky – Ghosts
Mejor Serie Limitada
- Adolescencia
- All Her Fault
- Chief of War
- Death by Lightning
- Devil in Disguise: John Wayne Gacy
- Dope Thief
- Dying for Sex
- The Girlfriend
Mejor Película para Televisión
- Bridget Jones: Mad About the Boy
- Deep Cover
- The Gorge
- Mountainhead
- Nonnas
- Summer of ’69
Mejor Actor en Serie Limitada o Película para Televisión
- Michael Chernus – Devil in Disguise: John Wayne Gacy
- Stephen Graham – Adolescencia
- Brian Tyree Henry – Dope Thief
- Charlie Hunnam – Monster: The Ed Gein Story
- Matthew Rhys – The Beast in Me
- Michael Shannon – Death by Lightning
Mejor Actriz en Serie Limitada o Película para Televisión
- Jessica Biel – The Better Sister
- Meghann Fahy – Sirens
- Sarah Snook – All Her Fault
- Michelle Williams – Dying for Sex
- Robin Wright – The Girlfriend
- Renée Zellweger – Bridget Jones: Mad About the Boy
Mejor Actor de Reparto en Serie Limitada o Película para Televisión
- Owen Cooper – Adolescence
- Wagner Moura – Dope Thief
- Nick Offerman – Death by Lightning
- Michael Peña – All Her Fault
- Ashley Walters – Adolescence
- Ramy Youssef – Mountainhead
Mejor Actriz de Reparto en Serie Limitada o Película para Televisión
- Erin Doherty – Adolescence
- Betty Gilpin – Death by Lightning
- Marin Ireland – Devil in Disguise: John Wayne Gacy
- Sophia Lillis – All Her Fault
- Julianne Moore – Sirens
- Christine Tremarco – Adolescence
Mejor Serie en Idioma Extranjero
- Acapulco
- Last Samurai Standing
- Mussolini: Son of the Century
- Red Alert
- Squid Game
- When No One Sees Us
Mejor Serie Animada
- Bob’s Burgers
- Harley Quinn
- Long Story Short
- Marvel Zombies
- South Park
- Your Friendly Neighborhood Spider-Man
Mejor Talk Show
- The Daily Show
- Hot Ones
- Jimmy Kimmel Live!
- Late Night with Seth Meyers
- The Late Show with Stephen Colbert
- Watch What Happens Live with Andy Cohen