‘Una batalla tras otra’: la cinta de Paul Thomas Anderson es la mejor película de los Critics Choice Awards 2026

Una batalla tras otra está acelerando de lo lindo en la recta final de la temporada de premios. La última gran película de Paul Thomas Anderson acaba de conseguir el máximo galardón en los recientes Critics Choice Awards, aparte de la distinción a la mejor dirección para el autor de Magnolia y Pozos de ambición. A pesar de no resultar tan mediático como los Oscar o los Globos de Oro, este evento celebrado el pasado 4 de enero representa uno de los encuentros clave en la carrera hacia las estatuillas doradas, partiendo del consenso de la crítica formada por el BFCA (Asociación de Críticos de Cine). Sin embargo, aparte de consolidar el imponente recorrido de la cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio, la adaptación de la novela Vineland de Thomas Pynchon no ha sido la única ganadora de esta ceremonia que, por otra parte, también premia a las mejores series de la temporada.

La obra de Anderson se ha llevado las dos categorías más relevantes de los Critics Choice Awards. Pero en cuanto a cantidad de victorias, han sido dos obras de contenido sobrenatural las que han acumulado más consideraciones en esta noche cargada de glamour; Los pecadores y Frankenstein. Ambas son las principales favoritas dentro de las categorías técnicas, gracias en parte al despliegue artístico liderado por sus dos directores, Ryan Coogler y Guillermo del Toro. En el apartado televisivo, Adolescencia es la gran triunfadora con 4 premios, seguida de cerca por The Studio y The Pitt, las dos con 3 galardones en su vitrina.

Paul Thomas Anderson triunfa en los Critics Choice Awards

Tras 11 nominaciones sin victoria en la alfombra roja, Paul Thomas Anderson vuelve a coger impulso con la senda victoriosa nuevamente marcada en estos recientes Critics Choice Awards. No obstante, habrá que esperar hasta el próximo 22 de enero para conocer las nominaciones oficiales por parte de la Academia.

Por el momento, Una batalla tras otra ha sido considerada la mejor película para la Asociación de Críticos de Chicago, la Asociación de Críticos de Los Ángeles, el Círculo de Críticos de Nueva York, la National Board of Review y los Gotham Independent Film. Además, este thriller en clave de sátira política lidera los Globos de Oro 2026, con 9 nominaciones. Actualmente, los espectadores pueden encontrar Una batalla tras otra en la plataforma de HBO Max. A continuación, repasamos el palmarés completo de los Critics Choice Awards 2026:

Critics Choice Awards 2026: Palmarés completo

CINE

Mejor Película

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Jay Kelly

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Wicked: For Good

Mejor Actor

Timothée Chalamet – Marty Supreme

Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra

Joel Edgerton – Train Dreams

Ethan Hawke – Blue Moon

Michael B. Jordan – Sinners

Wagner Moura – The Secret Agent

Mejor Actriz

Jessie Buckley – Hamnet

Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

Chase Infiniti – Una batalla tras otra

Renate Reinsve – Sentimental Value

Amanda Seyfried – The Testament of Ann Lee

Emma Stone – Bugonia

Mejor Actor de Reparto

Benicio del Toro – Una batalla tras otra

Jacob Elordi – Frankenstein

Paul Mescal – Hamnet

Sean Penn – Una batalla tras otra

Adam Sandler – Jay Kelly

Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Mejor Actriz de Reparto

Elle Fanning – Sentimental Value

Ariana Grande – Wicked: For Good

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value

Amy Madigan – Weapons

Wunmi Mosaku – Sinners

Teyana Taylor – Una batalla tras otra

Mejor Intérprete Joven

Everett Blunck – The Plague

Miles Caton – Sinners

Cary Christopher – Weapons

Shannon Mahina Gorman – Rental Family

Jacobi Jupe – Hamnet

Nina Ye – Left-Handed Girl

Mejor Dirección

Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra

Ryan Coogler – Sinners

Guillermo del Toro – Frankenstein

Josh Safdie – Marty Supreme

Joachim Trier – Sentimental Value

Chloé Zhao – Hamnet

Mejor Guion Original

Noah Baumbach, Emily Mortimer – Jay Kelly

Ronald Bronstein, Josh Safdie – Marty Supreme

Ryan Coogler – Sinners

Zach Cregger – Weapons

Eva Victor – Sorry, Baby

Eskil Vogt, Joachim Trier – Sentimental Value

Mejor Guion Adaptado

Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra

Clint Bentley, Greg Kwedar – Train Dreams

Park Chan-wook, Lee Kyoung-mi, Don Mckellar, Jahye Lee – No Other Choice

Guillermo del Toro – Frankenstein

Will Tracy – Bugonia

Chloé Zhao, Maggie O’Farrell – Hamnet

Mejor Casting y Elenco

Nina Gold – Hamnet

Douglas Aibel, Nina Gold – Jay Kelly

Jennifer Venditti – Marty Supreme

Cassandra Kulukundis – Una batalla tras otra

Francine Maisler – Sinners

Tiffany Little Canfield, Bernard Telsey – Wicked: For Good

Mejor Fotografía

Claudio Miranda – F1

Dan Laustsen – Frankenstein

Łukasz Żal – Hamnet

Michael Bauman – Una batalla tras otra

Autumn Durald Arkapaw – Sinners

Adolpho Veloso – Train Dreams

Mejor Diseño de Producción

Kasra Farahani, Jille Azis – The Fantastic Four: First Steps

Tamara Deverell, Shane Vieau – Frankenstein

Fiona Crombie, Alice Felton – Hamnet

Jack Fisk, Adam Willis – Marty Supreme

Hannah Beachler, Monique Champagne – Sinners

Nathan Crowley, Lee Sandales – Wicked: For Good

Mejor Edición

Kirk Baxter – A House of Dynamite

Stephen Mirrione – F1

Ronald Bronstein, Josh Safdie – Marty Supreme

Andy Jurgensen – Una batalla tras otra

Viridiana Lieberman – The Perfect Neighbor

Michael P. Shawver – Sinners

Mejor Diseño de Vestuario

Kate Hawley – Frankenstein

Malgosia Turzanska – Hamnet

Lindsay Pugh – Hedda

Colleen Atwood, Christine Cantella – Kiss of the Spider Woman

Ruth E. Carter – Sinners

Paul Tazewell – Wicked: For Good

Mejor Maquillaje y Peluquería

Flora Moody, John Nolan – 28 Years Later

Mike Hill, Jordan Samuel, Cliona Furey – Frankenstein

Siân Richards, Ken Diaz, Mike Fontaine, Shunika Terry – Sinners

Kazu Hiro, Felix Fox, Mia Neal – The Smashing Machine

Leo Satkovich, Melizah Wheat, Jason Collins – Weapons

Frances Hannon, Mark Coulier, Laura Blount – Wicked: For Good

Mejores Efectos Visuales

Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, Daniel Barrett – Avatar: Fire and Ash

Ryan Tudhope, Nikeah Forde, Robert Harrington, Nicolas Chevallier, Eric Leven, Edward Price, Keith Dawson – F1

Dennis Berardi, Ayo Burgess, Ivan Busquets, José Granell – Frankenstein

Alex Wuttke, Ian Lowe, Jeff Sutherland, Kirstin Hall – Mission: Impossible – The Final Reckoning

Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter, Donnie Dean – Sinners

Stephane Ceretti, Enrico Damm, Stéphane Nazé, Guy Williams – Superman

Mejor Diseño de Stunts

Stephen Dunlevy, Kyle Gardiner, Jackson Spidell, Jeremy Marinas, Jan Petřina, Domonkos Párdányi, Kinga Kósa-Gavalda – Ballerina

Gary Powell, Luciano Bacheta, Craig Dolby – F1

Wade Eastwood – Mission: Impossible – The Final Reckoning

Brian Machleit – Una batalla tras otra

Andy Gill – Sinners

Giedrius Nagys – Warfare

Mejor Película Animada

Arco

Elio

In Your Dreams

Las guerreras k-pop

Little Amélie or the Character of Rain

Zootrópolis 2

Mejor Comedia

The Ballad of Wallis Island

Eternity

Friendship

The Naked Gun

The Phoenician Scheme

Splitsville

Mejor Película en Idioma Extranjero

It Was Just an Accident

Left-Handed Girl

No Other Choice

The Secret Agent

Sirāt

Belén

Mejor Canción

“Drive” – Ed Sheeran, John Mayer, Blake Slatkin – F1

“Golden” – Ejae, Mark Sonnenblick, Ido, 24, Teddy – Las guerras k-pop

“I Lied to You” – Raphael Saadiq, Ludwig Göransson – Sinners

“Clothed by the Sun” – Daniel Blumberg – The Testament of Ann Lee

“Train Dreams” – Nick Cave, Bryce Dessner – Train Dreams

“The Girl in the Bubble” – Stephen Schwartz – Wicked: For Good

Mejor Score Original

Hans Zimmer – F1

Alexandre Desplat – Frankenstein

Max Richter – Hamnet

Daniel Lopatin – Marty Supreme

Jonny Greenwood – Una batalla tras otra

Ludwig Göransson – Sinners

Mejor Sonido

Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta, Gareth John – F1

Nathan Robitaille, Nelson Ferreira, Christian Cooke, Brad Zoern, Greg Chapman – Frankenstein

Jose Antonio Garcia, Christopher Scarabosio, Tony Villaflor – Una batalla tras otra

Chris Welcker, Benny Burtt, Brandon Proctor, Steve Boeddeker, Felipe Pacheco, David V. Butler – Sinners

Laia Casanovas – Sirāt

Mitch Low, Glenn Freemantle, Ben Barker, Howard Bargroff, Richard Spooner – Warfare

TELEVISIÓN

Mejor Serie de Drama

Alien: Earth

Andor

The Diplomat

Paradise

The Pitt

Pluribus

Severance

Task

Mejor Actor en una Serie de Drama

Sterling K. Brown – Paradise

Diego Luna – Andor

Mark Ruffalo – Task

Adam Scott – Severance

Billy Bob Thornton – Landman

Noah Wyle – The Pitt

Mejor Actriz en una Serie de Drama

Kathy Bates – Matlock

Carrie Coon – The Gilded Age

Britt Lower – Severance

Bella Ramsey – The Last of Us

Keri Russell – The Diplomat

Rhea Seehorn – Pluribus

Mejor Actor de Reparto en una Serie de Drama

Patrick Ball – The Pitt

Billy Crudup – The Morning Show

Ato Essandoh – The Diplomat

Wood Harris – Forever

Tom Pelphrey – Task

Tramell Tillman – Severance

Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Drama

Nicole Beharie – The Morning Show

Denée Benton – The Gilded Age

Allison Janney – The Diplomat

Katherine LaNasa – The Pitt

Greta Lee – The Morning Show

Skye P. Marshall – Matlock

Mejor Serie de Comedia

Abbott Elementary

Elsbeth

Ghosts

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

The Righteous Gemstones

The Studio

Mejor Actor en una Serie de Comedia

Adam Brody – Nobody Wants This

Ted Danson – A Man on the Inside

David Alan Grier – St. Denis Medical

Danny McBride – The Righteous Gemstones

Seth Rogen – The Studio

Alexander Skarsgård – Murderbot

Mejor Actriz en una Serie de Comedia

Kristen Bell – Nobody Wants This

Natasha Lyonne – Poker Face

Rose McIver – Ghosts

Edi Patterson – The Righteous Gemstones

Carrie Preston – Elsbeth

Jean Smart – Hacks

Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia

Ike Barinholtz – The Studio

Paul W. Downs – Hacks

Asher Grodman – Ghosts

Oscar Nuñez – The Paper

Chris Perfetti – Abbott Elementary

Timothy Simons – Nobody Wants This

Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia

Danielle Brooks – Peacemaker

Hannah Einbinder – Hacks

Janelle James – Abbott Elementary

Justine Lupe – Nobody Wants This

Ego Nwodim – Saturday Night Live

Rebecca Wisocky – Ghosts

Mejor Serie Limitada

Adolescencia

All Her Fault

Chief of War

Death by Lightning

Devil in Disguise: John Wayne Gacy

Dope Thief

Dying for Sex

The Girlfriend

Mejor Película para Televisión

Bridget Jones: Mad About the Boy

Deep Cover

The Gorge

Mountainhead

Nonnas

Summer of ’69

Mejor Actor en Serie Limitada o Película para Televisión

Michael Chernus – Devil in Disguise: John Wayne Gacy

Stephen Graham – Adolescencia

Brian Tyree Henry – Dope Thief

Charlie Hunnam – Monster: The Ed Gein Story

Matthew Rhys – The Beast in Me

Michael Shannon – Death by Lightning

Mejor Actriz en Serie Limitada o Película para Televisión

Jessica Biel – The Better Sister

Meghann Fahy – Sirens

Sarah Snook – All Her Fault

Michelle Williams – Dying for Sex

Robin Wright – The Girlfriend

Renée Zellweger – Bridget Jones: Mad About the Boy

Mejor Actor de Reparto en Serie Limitada o Película para Televisión

Owen Cooper – Adolescence

Wagner Moura – Dope Thief

Nick Offerman – Death by Lightning

Michael Peña – All Her Fault

Ashley Walters – Adolescence

Ramy Youssef – Mountainhead

Mejor Actriz de Reparto en Serie Limitada o Película para Televisión

Erin Doherty – Adolescence

Betty Gilpin – Death by Lightning

Marin Ireland – Devil in Disguise: John Wayne Gacy

Sophia Lillis – All Her Fault

Julianne Moore – Sirens

Christine Tremarco – Adolescence

Mejor Serie en Idioma Extranjero

Acapulco

Last Samurai Standing

Mussolini: Son of the Century

Red Alert

Squid Game

When No One Sees Us

Mejor Serie Animada

Bob’s Burgers

Harley Quinn

Long Story Short

Marvel Zombies

South Park

Your Friendly Neighborhood Spider-Man

Mejor Talk Show