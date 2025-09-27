Éstas son las 5 películas que debes ver antes de ‘Una batalla tras otra’, según Paul Thomas Anderson

Cuatro años después de Licorice Pizza, el célebre cineasta Paul Thomas Anderson regresa con una nueva película que podría, por fin, hacerle levantar una estatuilla dorada de Hollywood. El autor norteamericano ha estado nominado en 11 ocasiones, pero ni con Pozos de ambición ni con El hilo invisible ni con Magnolia, la Academia tuvo a bien glorificar su figura como director y guionista. Sin embargo, en esta ocasión la crítica parece tener claro que Una batalla tras otra es uno de los títulos del año. Aunque según Anderson, antes de verla debería echarle un vistazo a 5 filmes clave que podrían ayudarnos a entender la dimensión de lo que el responsable de The Master nos quiere representar en esta personalísima adaptación de la novela Vineland de Thomas Pynchon.

‘Una batalla tras otra’: 5 referencias clave

1-‘Un lugar en ninguna parte’

Dirigida por Sidney Lumet y escrita por Naomi Foner Gyllenhaal (madre de Jake y Maggie Gyllenhaal), este drama se centra en un matrimonio que esconde un oscuro pasado. Durante los 60 fueron militantes de un grupo radical violento que les ha obligado a vivir en la clandestinidad y a cambiar de nombres para no ser localizados por el FBI. La conexión con Una batalla tras otra es clara, pues el personaje de DiCaprio también es perseguido por su pasado violento como terrorista.

¿Dónde está disponible? Filmin

2-‘La batalla de Argel’

Retratando la lucha por la independencia de Argelia contra el dominio francés, La batalla de Argel roza el documental para transmitirnos un punto de vista centrado en la guerrilla urbana. La trama se centra sobre todo, en la piel de Ali La Pointe, uno de los más destacados activistas de la Casbah de Árgel.

¿Dónde está disponible? Filmin

3-‘Huida a medianoche’

Una batalla tras otra no está exenta de puntos cómicos y de la compleja relación entre personajes dispares. Es aquí donde Huida a medianoche cumple su función de referencia, al ejercer como una road movie en la que un ex policía de Chicago que debe capturar a un contable que ha huido con el dinero de la mafia. El trabajo podría ser a priori sencillo, pero otro cazador de recompensas está al acecho del mismo objetivo.

¿Dónde está disponible? Google Play, Apple TV y Amazon (alquiler o compra)

4-‘French Connection’

Obra maestra de William Friedkin y película referencial de los 70 que adapta la novela homónima de Robin Moore. La historia se centra en dos policías neoyorquinos que persiguen a unos traficantes de drogas, utilizando como principal arma escuchas telefónicas y métodos de espionaje. Una hora y media de cine explosivo e impactante.

¿Dónde está disponible? Disney Plus y Movistar Plus

5-‘Centauros del desierto’

Es aparte de un western memorable del celuloide, un mito cinematográfico a la altura de otras grandes obras maestras como El padrino. Dirigida por John Ford, la trama parte de la búsqueda de una joven que ha sido secuestrada por una tribu de comanches. Los buscadores serán su tío (John Wayne), un soldado que acaba de volver de la guerra de Secesión y un muchacho mestizo, adoptado por la familia (Jeffrey Hunter).