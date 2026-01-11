Dónde ver todas las películas y series nominadas a los Globos de Oro 2026

La 83ª edición de la conocida como antesala de la alfombra roja, se celebra este domingo 11. Aunque por la diferencia horaria, en España la ceremonia no dará comienzo hasta las 02:00 horas de la mañana del lunes 12. Será entonces cuando sepamos si por fin, grandes favoritas como Una batalla tras otra en el terreno fílmico o The White Lotus en el campo de las series, logran confirmar los pronósticos de su claro favoritismo en esta gala que tendrá lugar en el hotel The Beverly Hilton en Beverly Hills, California, Estados Unidos. En la representación española, Sirat opta a los premios de mejor película de habla no inglesa y a mejor banda sonora original, pero antes de que se produzca la inminente entrega de los galardones otorgados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), hemos elaborado una pequeña guía para saber dónde se pueden ver las películas y series más relevantes de los Globos de Oro 2026:

Dónde ver las películas y series nominadas a los Globos de Oro 2026

Películas

‘Una batalla tras otra’

Es la gran favorita de la temporada. Adaptando la novela Vineland de Thomas Pynchon, Paul Thomas Anderson nos regala una sátira política cargada de humor y tensión. Como aliciente mayúsculo, las grandes interpretaciones de Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro, Sean Penn y la debutante, Chase Infiniti.

Número de nominaciones: 9

¿Dónde está disponible? HBO Max

‘Valor sentimental’

Tras sorprender a la comunidad cinéfila con La peor persona del mundo, Joachim Trier vuelve a asociarse con la actriz Renate Reinsve para retratarnos un melodrama familiar metacinematográfico.

Número de nominaciones: 8

¿Dónde está disponible? Cines y después en Filmin

‘Frankenstein’

El relato de Mary Shelley le venía a Guillermo del Toro como anillo al dedo y por eso, Netflix no se lo pensó dos veces a la hora de producirle su nueva obra fantástica. Eso sí, nunca nadie había mostrado una versión tan pura y bondadosa de la criatura.

Número de nominaciones: 5

¿Dónde está disponible? Netflix

‘Un simple accidente’

Tiene todas las papeletas de triunfar en las grandes categorías de película extranjera o internacional, con un Jafar Panahi que debe volver a Irán para cumplir con su sentencia a un año de prisión por «actividades de propaganda contra el sistema». Se llevó la Palma de Oro a la mejor película en el Festival de cine de Cannes.

Número de nominaciones: 4

¿Dónde está disponible? 6 de febrero en Filmin

‘Marty Supreme’

Todavía debemos esperar para poder ver algunas películas nominadas a los Globos de Oro 2026. Una de ellas es Marty Supreme, la cinta de Josh Safdie con la que Timothée Chalamet persigue el Oscar desesperadamente.

Número de nominaciones: 3

¿Dónde está disponible? En cines el 30 de enero

‘Los pecadores’

Vampiros, una banda sonora de 10 y Michael B. Jordan por partida doble. Los pecadores ha sido un fenómeno taquillero y un disfrute de terror que bebe del mejor cine de Carpenter, Brian de Palma y Quentin Tarantino. Si a esto le sumas su trasfondo de critica social a ritmo de puro pulp sureño, el resultado es uno de los títulos más gratificantes y atractivos de año.

Número de nominaciones: 7

¿Dónde está disponible? HBO Max y Movistar Plus

‘El agente secreto’

Al igual que sucede con Marty Supreme, El agente secreto es una de las películas que tendremos que esperar para poder ver cines, bastante tiempo después de la celebración de los Globos de Oro. El filme brasileño tiene como máximo reclamo la interpretación de su estrella protagonista, Wagner Moura.

Número de nominaciones: 3

¿Dónde está disponible? En cines el 20 de febrero

‘No hay otra opción’

Partiendo de la novela de Donald E. Westlake, esta comedia negra sobre el empleo supone el regreso a la dirección de un Park Chan-wook que fue injustamente tratado en el circuito final de premios con su anterior trabajo, Decision to Leave. Ahora, el cineasta surcoreano vuelve con un título cargado de sátira caótica sobre el capitalismo y las relaciones laborales.

Número de nominaciones: 3

¿Dónde está disponible? En cines el 13 de febrero

‘Las guerreras k-pop’

Es la película más vista de la historia de Netflix con más de 300 millones de visualizaciones dentro del terminal. Sus pegadizas melodías y diseño visual, sumado al cariño del público, la han convertido en un fenómeno que trasciende a lo estrictamente cinematográfico.

Número de nominaciones: 3

¿Dónde está disponible? Netflix

‘Sirat’

Puedes amarla u odiarla, pero el radical trabajo de Oliver Laxe no deja indiferente a nadie. Premio del Jurado en Cannes y producida por el sello de los hermanos Almodóvar, El Deseo, Sirat es la gran esperanza patria en la carrera hacia los Oscarde 2026.

Número de nominaciones: 2

¿Dónde está disponible? Movistar Plus

Series

‘Adolescencia’

Un caso real y cuatro episodios rodados en plano secuencia son, el punto de partida de la serie más impactante de la temporada. Producida por Brad Pitt y dirigida por Phillip Barantini, el thriller criminal es perfecto para una maratón de domingo.

Número de nominaciones: 5

¿Dónde está disponible? Netflix

‘The White Lotus 3’

Este año, el lujo se traslada a Tailandia, dentro de una sátira social que nos narra las diferentes tramas entre huéspedes y trabajadores.

Número de nominaciones: 6

¿Dónde está disponible? HBO Max

‘Separación’

La segunda temporada añade un grado más de tensión a este thriller paranoico, cargado de ingenio y de buenas interpretaciones.

Número de nominaciones: 4

¿Dónde está disponible? Apple TV

‘The Studio’

Una fiesta de culto para toda la comunidad cinéfila. Entre otras cosas porque en ella aparecen, haciendo de sí mismos, nombres como Martin Scorsese o Charlize Theron. Un proyecto divertidísimo creado por Seth Rogen, Alex Gregory y Peter Huyck.

Número de nominaciones: 3

¿Dónde está disponible? Apple TV

‘The Pitt’

Acaba de estrenarse la segunda temporada, repitiendo ese brillante formato en el que como en la serie 24, los capítulos representan una hora real de un compendio de 15. Es decir, una guardia en el ajetreado hospital de urgencias de Pittsburgh.