Ya en cines: Santiago Segura va a arrasar con ‘Torrente presidente’

En pleno fin de semana de los Oscar, donde la Academia encumbrará a la mejor película del año, la cartelera española tiene un plan totalmente diferente: Santiago Segura estrena Torrente presidente. El actor y director madrileño, a través de una campaña de marketing inaudita en nuestro país, lanza una continuación sin pase de prensa, ni imágenes promocionales ni tráiler oficial. La sexta entrega del personaje más zafio del cine patrio se guarda todas las sorpresas paras sus espectadores. Aunque por supuesto, no es la única novedad fílmica que aterriza hoy en la taquilla:

La cartelera está liderada por Santiago Segura y ‘Torrente presidente’

‘Torrente presidente’

A falta de poder calibrar los números que conseguirá hacer en el box office nacional, sabemos que Santiago Segura ya ha vendido 150.000 entradas en preventa de Torrente presidente. El de Carabanchel logró recaudar 10, 5 millones de euros con la anterior cinta y a pesar de que nadie duda de su capacidad para atraer al público a las salas, el patio de butacas ya no es el 2014 cuando estrenó el último capítulo de la saga. ¿Logrará ser la película española más taquillera del 2026?

‘Águilas de El Cairo’

Cuatro años después de regalarnos la estimulante Conspiración en El Cairo, el director sueco Tarik Saleh regresa con un thriller metacinematográfico. La trama se centra en George Fahmy, uno de los actores más populares de Egipto, el cual se ve arrastrado a participar en una película que cambiará su vida para siempre.

‘El testamento de Ann Lee’

La riqueza en la variedad de la cartelera nos lleva a recibir en el mismo fin de semana, la desvergonzada apuesta de Santiago Segura con Torrente presidente y también, el relato espiritual de Mona Fastvold (The Brutalist) con una Amanda Seyfried espectacular. El testamento de Ann Lee nos pone en la piel de la historia real homónima de la fundadora del Movimiento Shaker. Considerada como el Jesucristo femenino, Lee fue un referente místico en la Estados Unidos del Siglo XVIII.

‘La hija pequeña’

Drama francés que adapta la novela de Fatima Daas, presentándonos a Fátima. Una adolescente de 17 años que vive en los suburbios, dentro de una familia franco-argelina. Al ingresar en la Universidad de París, su vida cambia por completo, teniendo que lidiar con cierta pérdida de sus orígenes y de su identidad marginal.

‘El arquitecto’

Basada en hechos reales y versionando la obra de Laurence Cossé, el filme nos sitúa en la Francia de principios de los 80. El gobierno galo convoca el mayor concurso de arquitectura de la historia, donde–el hasta ese momento desconocido–Johan Otto von Spreckelsen consigue alzarse con la victoria. Será el encargado de liderar la construcción de el Arco de la Defensa de París.

‘Las locas del obelisco’

Santiago Segura y su Torrente presidente no son la única oferta española del audiovisual nacional. Pablo Moreno escribe y dirige este drama contextualizado en la Madrid del siglo XIX, cuya trama se centra en la fundación de Las Trinitarias, un refugio seguro para la mayoría de mujeres abandonadas.