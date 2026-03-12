Kate Winslet viaja a la Tierra Media: la actriz estará en ‘El Señor de los Anillos: la caza de Gollum’

El mundo de J.R.R. Tolkien volverá a cobrar vida en el séptimo arte en 2027, tras la criticada trilogía del Hobbit y la denostada serie de Prime Video, Los anillos de poder. Las expectativas ya eran de por sí altas, pero ahora el reciente fichaje de Kate Winslet vuelve a incrementar el interés de unos fanáticos que quieren saber cuanto antes, qué historia nos contará realmente El Señor de los Anillos: La caza de Gollum.

Hasta donde sabíamos, la próxima cinta de la Tierra Media iba a contextualizarse cronológicamente en un periodo de tiempo concreto de la trilogía original. Esta no es otra que la misión encargada por Gandalf a Aragorn para localizar a Sméagol, antes de que este pudiese revelar información crucial de la localización del anillo a Sauron. Unos acontecimientos que suceden años antes del comienzo de la misión de la comunidad del anillo. Esta trama fue en cierta parte, condensada y eludida a través de una gran elipsis clave para adaptar con éxito las primeras películas. Desconocemos por tanto, cómo el nuevo proyecto lidiará con esta diferencia temporal para poder sentirse como una experiencia conjunta con el resto de entregas.

No obstante, la incorporación de Kate Winslet a El Señor de los Anillos: La caza de Gollum con un personaje desconocido nos lleva a pensar en que quizás, el filme dirigido por Andy Serkis no siga del todo el material original de Tolkien.

Kate Winslet viaja al mundo de El Señor de los Anillos

Según cuenta Deadline, Serkis y Peter Jackson estuvieron todo el 2025 intentando convencer a Winslet de un rodaje que, a priori, debería comenzar a principios de mayo en Nueva Zelanda. La oscarizada intérprete no es ajena al país ni a trabajar con Jackson, pues el director fue el encargado de hacerla debutar en el cine con Criaturas celestiales (1994).

La aparición en el reparto de la británica llega en medio de un proceso de casting convulso, en el que se ha confirmado la aparición de actores como Ian McKellen o Elijah Wood, los cuales recuperarán sus personajes de Gandalf y Frodo en teoría, a través de un rejuvenecimiento facial digital. El papel de Aragorn sin embargo será tan presente que resulta muy complejo (y costoso) volver a contar con un Viggo Mortensen que este 2026 cumplirá ya 68 años. Lo más normal es que el actor de ascendencia danesa sea sustituido por un actor más joven, con Leo Woodall (The White Lotus 2) ya sonando fuerte para el rol del heredero de Isildur.

Serkis, aparte de dirigir, se pondrá de nuevo en la piel de Gollum gracias a las técnicas de captura de movimiento. Jackson produce la película con un guion escrito por Philippa Boyens, Phoebe Gittins, Arty Papageorgiou y Fran Walsh. Warner Bros. tiene programado el estreno de La caza de Gollum el 17 de diciembre de 2027.

Winslet, de Avatar a la Tierra Media

De confirmarse oficialmente su fichaje, Kate Winslet daría el salto a El Señor de los Anillos tras perpetuar su rol en la franquicia de Avatar. A finales de 2025 estrenó Adiós, June, su debut como directora y actualmente, también está en confirmaciones para una posible continuación de Mare of Easttown, la genial miniserie que protagonizó para HBO en 2021.