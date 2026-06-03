El futbolista Maikel Mesa, condenado a ocho meses de prisión por pegar a un juez y robarle el móvil

Maikel Mesa, jugador del Tenerife, está dando mucho que hablar porque ha sido condenado este miércoles en un juicio celebrado en La Laguna a una pena de ocho años de cárcel y el pago de 1.200 euros en concepto de multa por agredir a un hombre en la noche del pasado domingo en plena calle y robarle el teléfono junto a varios amigos.

La oficina de información del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) detalla que Maikel Mesa ha sido condenado concretamente a ocho meses de prisión y una multa por un delito de atentado y otra multa por un delito leve de lesiones. El caso es que el centrocampista canario fue detenido por la Policía Nacional en compañía de dos amigos que le acompañaban en el momento de los hechos, que según la Policía Local de La Laguna se produjeron en torno a las 22.30 horas del pasado domingo en las inmediaciones del parking ubicado en la calle Manuel de Osuna.

Maikel Mesa, detenido

Los agentes llegaron alertados por un caso de posible agresión y ya había una dotación de la Policía Nacional atendiendo a la víctima, que aseguró que mientras caminaba por la calle Herradores, fue increpado y agredido por otros tres hombres, que además le arrebataron su teléfono móvil. El agredido explicó a los agentes descripción física y la matrícula del vehículo en el que abandonaron el lugar los agresores, y poco después fueron detenidos Maikel Mesa y los otros dos hombres.

La víctima, que era juez de profesión, acudió a un centro de salud para curarse las heridas y después formuló la denuncia. Tras las averiguaciones por parte de la Policía Local se logró localizar a los supuestos agresores y recuperar el teléfono móvil. Además, según algunos medios, el agredido logró grabar parte de lo ocurrido con su propio móvil, además de quedar registrado por una cámara de seguridad situada en los alrededores del aparcamiento donde se produjo el altercado.

Tras pasar a disposición judicial, la Policía Nacional indicó que se prevé la celebración de un juicio rápido por un delito de robo con violencia, dada la naturaleza de los hechos y la existencia de pruebas audiovisuales.