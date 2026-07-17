De tapas por la ‘Pequeña España’ de Manhattan: «Cuando entra la morriña me vengo aquí, vamos a ganar»

España tiene su espacio en pleno Manhattan y en OKDIARIO nos hemos venido a verlo. La Little Spain, un recinto donde uno se siente en casa y donde se puede disfrutar de la gastronomía española. Jamón, tortilla de patatas, unas bravas, churros, calamares, productos típicos del mar y hasta un bar catalán. En un ambiente de lo más español, donde la calle principal se llama Calle Mayor y en el que suenan Los Chichos, esta previa de la gran final entre España y Argentina ha convertido a la Pequeña España de Nueva York en un lugar de parada obligatoria.

Varios españoles son los que aparecen por este espacio, en el que coinciden al decir que comer en él les hace echar menos en falta su casa. Además, en unos días en los que el Mundial tiene paralizado a nuestro país, afirman que, en Estados Unidos, la fiebre del fútbol ha llegado gracias a ellos y a los millones de latinos que viven en el país. Sólo se habla del España-Argentina y así será hasta el domingo.