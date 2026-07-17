Adiós a la nube de humo de Nueva York: mejora la visibilidad y la calidad del aire

Nueva York y Nueva Jersey volvieron a amanecer este viernes bajo una densa capa de humo que ponía en riesgo la final del Mundial 2026 entre España y Argentina que se jugará el domingo. Pero, con el paso de las horas, esa nube ha desaparecido y el campo de visión es bastante extenso. En el MetLife Stadium no es que afecte demasiado a la visibilidad, puesto que se puede ver perfectamente lo que sucede a más de 500 metros, pero sí que se nota a la hora de respirar.

Aunque las condiciones han mejorado respecto a anoche, la calidad del aire sigue siendo mala y no recomendable para practicar deporte al aire libre, y este estadio está completamente abierto. No obstante, esto no pone en riesgo la disputa de la final del Mundial para nada. Todo sigue según lo previsto.

Las autoridades califican la calidad del aire como «poco saludable», aunque cabe destacar que el jueves por la noche era mucho peor. Los jugadores de España y Argentina se están ejercitando en Lane Training Ground y Columbia, donde la situación no es similar. Con más de 48 horas aún por delante, se espera que el humo vaya desapareciendo y que el partido que decidirá al próximo campeón del mundo se pueda jugar sin problemas.

Los incendios de Canadá han generado una densa niebla que se ha ido desplazando hacia el sur, llegando a la costa este de los Estados Unidos. Una de las principales ciudades afectadas ha sido Nueva York, donde el jueves la nube de humo era tan densa que no permitía ver los rascacielos de Manhattan salvo que se estuviera a pocos metros de distancia. Se llegó a poner en duda incluso que la final pudiera disputarse por las condiciones insalubres de respirar ese aire, pero la buena noticia es que en la mañana del viernes ha empezado a remitir.

OKDIARIO se ha desplazado hasta el escenario de la final, el MetLife Stadium, en la vecina Nueva Jersey, para poder ver cómo se encuentra el cielo y, sobre todo, cuáles son las condiciones del aire para poder disputar un partido al aire libre. Aunque la situación ha mejorado en las últimas horas, sigue siendo mala. Eso sí, se esperan tormentas para el sábado, que ayudarían bastante a mitigar esta densa capa de niebla que ha formado el humo de los incendios.