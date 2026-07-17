La final prohibida para el aficionado: de 55 a 52.900 euros por una entrada

El España-Argentina de este domingo ya ha entrado en la historia antes incluso de que ruede el balón. No sólo enfrentará a dos de las mejores selecciones del planeta por el título de campeón del mundo, sino que también se ha convertido en la final más cara jamás disputada. El fenómeno Lamine Yamal frente al último gran baile mundialista de Leo Messi ha provocado una auténtica locura en el mercado de las entradas. La demanda ha pulverizado cualquier previsión de la FIFA y los precios han alcanzado cifras nunca vistas en un acontecimiento deportivo celebrado en Estados Unidos.

La FIFA implantó para este Mundial un sistema de precios dinámicos que modifica el coste de las entradas en función de la demanda. El resultado ha sido una escalada histórica. Las localidades de Categoría 1, que salieron con un precio base de 6.192 euros, llegaron a venderse oficialmente por 30.332 euros en los mejores asientos del MetLife Stadium. Y eso sin contar el mercado de reventa, donde algunos tickets rozan los 36.000 euros.

De 55 euros para los más fieles a entradas de 52.900

No todos los aficionados han tenido que desembolsar una fortuna. La FIFA creó a finales de 2025 una categoría especial denominada Grada Básica, destinada exclusivamente a seguidores de las selecciones finalistas. Esas entradas costaban únicamente 55 euros, pero nunca estuvieron disponibles para el público general.

La Real Federación Española de Fútbol y la Asociación del Fútbol Argentino recibieron un cupo aproximado de 1.000 localidades cada una para repartir entre peñas oficiales, abonados y aficionados que acreditaran su fidelidad siguiendo a sus selecciones durante la fase de clasificación y el propio Mundial. Se agotaron hace meses y representan un porcentaje mínimo dentro de un estadio con más de 80.000 localidades.

El resto de precios oficiales ya se movían en cifras desorbitadas. La Categoría 4 partía desde 1.868 euros, la Categoría 3 rondaba los 2.567 euros, la Categoría 2 alcanzaba los 3.873 euros y la Categoría 1 comenzaba en 6.192 euros, antes de dispararse por el sistema dinámico de la FIFA.

Para quienes buscan una experiencia exclusiva, la organización solo mantiene disponibles los paquetes de hospitalidad. Los palcos y zonas ejecutivas parten desde 13.800 euros, mientras que las experiencias premium a pie de campo, con gastronomía de lujo, barra libre y acceso VIP, alcanzan los 52.900 euros por persona.

Una reventa sin precedentes

Si la taquilla oficial ya ha batido todos los registros, la reventa ha llevado el fenómeno a otra dimensión. En plataformas autorizadas como Ticketmaster, StubHub o SeatGeek, la entrada más barata para acceder al estadio no baja actualmente de 6.388 euros, mientras que el precio medio de compra supera los 10.400 euros. Los asientos del nivel inferior, los más próximos al terreno de juego, se mueven entre los 11.960 y los 35.880 euros, cifras que superan incluso las registradas por las últimas ediciones de la Super Bowl.

El incremento resulta todavía más impactante si se compara con la final del Mundial de Qatar 2022. Entonces, la entrada oficial más económica rondaba los 200 euros. Cuatro años después, la más barata de categoría general cuesta casi diez veces más, una subida cercana al 900% que ha provocado fuertes críticas de asociaciones de aficionados, que consideran que el Mundial se ha convertido en un espectáculo reservado para unos pocos.

España y Argentina se jugarán la gloria sobre el césped del MetLife Stadium. En las gradas, mientras tanto, también habrá otra final: la del bolsillo. Nunca antes asistir a un Mundial había costado tanto.