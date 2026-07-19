Así ha sido la agresión sufrida por OKDIARIO en Bilbao: patadas, lanzamiento de objetos, gritos y amenazas

Un equipo de OKDIARIO sufre una agresión durante una marcha en Bilbao en apoyo a la selección vasca. Uno de los asistentes ha agredido a un periodista mientras otros gritaban «¡Cake Minuesa, hijo de puta!».

La marcha había partido del pabellón de la Casilla y terminaba en la zona del Museo de Bellas Artes. Sin embargo, algunas personas han accedido hasta el punto donde se ofrece el partido de España. Han tirado vallas y han lanzado varios objetos con el objetivo de intentar evitar la retransmisión del partido de España contra Argentina, sin éxito.

La Ertzaintza se encontraba en la zona pidiendo el retroceso de nuestro equipo antes de sufrir la agresión. Un hombre se ha acercado con una bandera y, seguidamente, le ha dado una patada a un reportero de OKDIARIO.

Seguidamente, han continuado los insultos y el intento de más agresiones, evitadas por ertzainas que las frenaban y acompañaban al equipo de este periódico. También han tirado agua.

Valla en la fuente de Bilbao

OKDIARIO se encontraba en la Plaza Elíptica después de que el alcalde de Bilbao decidiera tapar la fuente de la zona para evitar una posible celebración del triunfo de España. La Selección busca su segunda estrella tras 16 años.

Bilbao es la única gran capital en el país que no pone una pantalla. Su ayuntamiento, además, ha tapado y vallado la fuente de la Plaza Elíptica para que, en caso de victoria, no se celebre el triunfo de la Selección española.

Si no hay demanda por el partido, ¿para qué tapas la plaza en la que se puede celebrar? Según los vecinos, se «tapa por tapar sin respetar la opinión de los demás». Otros, por su parte, aseguran que «quitarán» la valla en caso de victoria.