OKDIARIO en la plaza de Bilbao tapada por el alcalde instantes antes de sufrir una agresión delante de la Ertzaintza

Un equipo de OKDIARIO ha sufrido una agresión frente a la fuente de la Plaza Elíptica. Patadas, amenazas y cargas delante de la Ertzaintza momentos después de hablar con varios vecinos sobre la decisión del alcalde de Bilbao de tapar la fuente.

Participantes de la marcha convocada en apoyo a la selección vasca han intentado sabotear la emisión del partido. Para ello han arrancado los cables de la luz para impedir que la pantalla muestre la final del Mundial, aunque posteriormente se ha podido retomar la emisión.

En concreto, han irrumpido por detrás de la pantalla gigante y han tirado vallas y han lanzado diversos objetos en este punto, donde ya se congregaban numerosos aficionados para seguir el partido, que han huido corriendo de la zona. En ese momento, el equipo de este periódico ha sufrido la agresión.

El alcalde de Bilbao ha tapado la fuente de la Plaza Elíptica para evitar una posible celebración del triunfo de España. La Selección busca su segunda estrella tras 16 años.

Bilbao es la única gran capital en el país que no pone una pantalla. Su ayuntamiento, además, ha tapado y vallado la fuente de la Plaza Elíptica para que, en caso de victoria, no se celebre el triunfo de la Selección española.

Si no hay demanda por el partido, ¿para qué tapas la plaza en la que se puede celebrar? Según los vecinos, se «tapa por tapar sin respetar la opinión de los demás». Otros, por su parte, aseguran que «quitarán» la valla en caso de victoria.

Pantalla gracias al PP

Esther Martínez, portavoz del Partido Popular en Bilbao, asegura que no es sorpresa. «Hace dos años, cuando ganamos la Eurocopa, se negó el interés en ello», ha explicado. Y es que gracias al PP, Bilbao sí tiene pantalla después de que el Consistorio descartara organizar dicho espacio público para ver el encuentro.

El Grupo Municipal del PP solicitó hace un mes el permiso para instalar su propia pantalla gigante en la Pérgola del parque de Doña Casilda. Su portavoz ha defendido que la ciudad debía disponer de un lugar donde los aficionados pudieran vivir juntos una cita histórica y respaldar a la selección española. «Desde hace un mes solicitamos permiso para poder colocar desde el Partido Popular de Bilbao una pantalla para ver la final del Mundial en la Pérgola del parque de Doña Casilda. Queremos disfrutar todos juntos. No puede ser que Bilbao se quede sin pantalla y por eso ahí estamos nosotros para decir sí a la selección, sí a España y sí a Bilbao. Queremos la segunda estrella», declaró.