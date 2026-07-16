La reflexión de Valdano sobre la final entre España y Argentina: «No tengo ninguna duda…»

España y Argentina se enfrentarán este domingo 19 de julio en la final del Mundial 2026 que tendrá lugar en el MetLife de Nueva York. La selección buscará su segundo título mundial ante la actual campeona, que remontó de forma milagrosa a Inglaterra en la segunda semifinal que se disputó este miércoles. A la conclusión del partido disputado en Atlanta, Jorge Valdano dio su opinión sobre el que será uno de los partidos más importantes de todos los tiempos en lo que a fútbol se refiere.

Argentina sacó billete para la final del Mundial 2026 después de remontar en los últimos minutos a Inglaterra gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. Gordon adelantó a los ingleses antes de la hora de partido y a partir del minuto 85 la actual campeona del mundo tiró de casta para darle la vuelta al marcador en un partido histórico en Atlanta que vale el pase a una final. Ahora, el combinado albiceleste buscará su cuarto título mundial ante una España que llega después de su exhibición brutal ante Francia.

Valdano opina sobre el España-Argentina

Jorge Valdano está trabajando para la televisión mexicana durante este Mundial y quiso opinar sobre la final del Mundial que enfrentará a España y Argentina este domingo en Nueva York. El campeón del mundo junto a Maradona en 1986 comenzó su intervención dejando claro que: «Para mí va a ser un partido incómodo, de corazón dividido».

«La producción de fútbol de España ha sido realmente extraordinaria; en cambio, el fútbol de Argentina ha sido más racheado. Con mucha fe y orgullo, pero más racheado. Vamos a ver quién se impone», afirmó en TV Azteca.

Valdano también afirmó sobre la disposición que ambos equipos tendrán sobre el terreno de juego en la final del Mundial. «No tengo ninguna duda de quién va a tener la posesión de la pelota, que será España, pero Argentina ya demostró que tiene muchas maneras de enfrentarse a situaciones distintas, que las sabe gestionar y que es capaz de cualquier cosa, como darle vuelta a resultados que parecían irremontables», afirmó el campeón del mundo con Argentina y ex jugador, entrenador y director general del Real Madrid.