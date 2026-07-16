¿Quién debería ganar el Balón de Oro del Mundial si España gana el torneo?

El Mundial de los mases. Más selecciones, más sedes, más semanas, más distancias, más calor, más normas… Llega a su fin tras 102 partidos y casi 300 goles. Solo restan dos partidos. La final, en la que España buscará bordar su segunda estrella, y el partido de consolación por el tercer y cuarto puesto. Atrás quedan más de un centenar de enfrentamientos que han dejado un caudaloso río de exhibiciones individuales.

Tanto en España como en otras selecciones. En el equipo de Luis de la Fuente destacan los cinco goles de Oyarzabal; el buen posicionamiento y lectura de juego de Rodri y Fabián Ruiz; y el paso adelante que va dando Lamine Yamal. Claro que, si uno echa un vistazo a los competidores, la cosa no se queda atrás. Messi ha firmado ocho goles este Mundial, máximo goleador del torneo, y ha establecido en 21 el récord de goles en Mundiales.

Nadie ha marcado más que él. Lejos quedan los 16 tantos de Klose. Mbappé también ha marcado otros ocho goles en Estados Unidos. Mientras que Haaland y Bellingham han llegado hasta los siete y seis respectivamente. Ante esta situación… ¿Quién se merece el Balón de Oro del Mundial si España gana el torneo? ¡Vota en nuestra encuesta interactiva.