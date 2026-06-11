El Mundial de los peligros invisibles

Más selecciones, más sedes, más semanas, más distancias, más calor, más normas… Más, más, más y más. El fútbol parece aguantar todo, o casi todo. El Mundial 2026, primero de la historia que se organiza en tres sedes, es tanto amenaza como oportunidad. Repartido en tres países —Canadá, Estados Unidos y México— que caminan enfrentados entre sí por guerras comerciales o ideologías migratorias y con una semana más de partidos que cualquier otro Mundial. Show must go on ante todo.

Los 39 días en los que está extendido el torneo dibujan un nuevo plan de trabajo para combatir la clásica exigencia de un Mundial y los peligros invisibles del actual. Ninguna de las sedes está exenta del calor extremo que ya protagonizó el pasado Mundial de Clubes 2025, también organizado en Estados Unidos en fechas similares. Aquel fue del 13 de junio al 14 de julio y el de naciones abarcará del 11 de junio al 19 de julio.

El embrionario torneo estuvo presidido por el golpe de abanico en la grada; el manguerazo de agua en el terreno de juego; las toallas húmedas al cuello; las pausas de hidratación en pleno partido; las tormentas; las suspensiones de partidos… ¿Dónde estaría mirando la FIFA durante el pasado verano? Sí que fue flagelador el FIFA Gate. La parte positiva es que la mayoría de estadios cuentan con techo retráctil y climatización para paliar el calor y la humedad. Como el de Atlanta, donde España disputará sus dos primeros partidos.

Ante Cabo Verde y Arabia Saudí, respectivamente. El guion cambia para el tercer acto, pues el villano pasa a ser la altitud de Guadalajara, México. La ciudad está a 1566 metros sobre el nivel del mar. La escasez de oxígeno a dicha altitud desemboca en reducción de capacidad aeróbica y ralentización de la recuperación entre esfuerzos de alta intensidad. Y un fútbol más lento y menos agresivo. Perú y el amistoso del pasado martes ejercieron como teloneros de la función principal.

Se enfrentaron en Puebla, a 2.000 metros de altitud. «En el calentamiento sí que se notaba la altura. Al principio tenía un poco más de asfixia», dijo Pedri tras el partido. Los tres países organizadores son a su vez otra amenaza, pues la distancia entre ellos obliga a utilizar el avión como medio de transporte. Especialmente en Estados Unidos, que cuenta con cuatro husos horarios diferentes con incidencia en el reloj biológico, el descanso y el rendimiento.

Mención especial tiene la seguridad, pues el país anfitrión —Estados Unidos— no destaca por ser amigo de la estabilidad. Todavía no ha comenzado y ya se ha producido un tiroteo en Kansas City, estado donde se hospeda Inglaterra. Cabe recordar que el Mundial puede albergar un partido entre Estados Unidos e Irán. Un enfrentamiento más político e ideológico que futbolístico. Mucho más. Siempre más. Ya han sufrido problemas con el visado para acceder al país. Por si fuera poco, habrá nuevas normas.

Cambios arbitrales dedicados a castigar las pérdidas de tiempo. Si se retrasa un saque de banda, se pondrá en funcionamiento la ley de los cinco segundos para poner en juego el balón, de lo contrario, pasará al rival. Las sustituciones deberán producirse dentro del marco de los diez segundos, si no, el equipo infractor jugará con un futbolista menos hasta la siguiente interrupción. Además, el VAR podrá revisar segundas amonestaciones y saques de esquina. Más normas, más cambios, más selecciones, más sedes, más todo. El espectáculo debe continuar.