Problemón para Irán en el Mundial: acusa a Estados Unidos de revocarles sus entradas para los partidos

Irán vuelve a clamar contra el Mundial. Después de unos meses de arduas negociaciones con la FIFA para participar en la Copa del Mundo, a falta de pocos días de que empiece el torneo, ha elevado una nueva queja contra Estados Unidos. Esta vez, por la asignación de entradas, ya que a día de hoy no puede poner a la venta ninguna para sus aficionados para los partidos de la fase de grupos.

El lío viene de muy atrás. Con la guerra de Oriente Medio, ambas naciones tuvieron el hacha de guerra, aprovechando la competición futbolística para atacarse…pero Irán es la que más condiciones ha puesto. Desde amenazar con no participar a exigir a Infantino cambiar su sede para hospedarse en México. El problema radica en los partidos en los que jugará en territorio estadounidense.

Todo ha salido a la luz este martes cuando la federación iraní de fútbol anunció que Estados Unidos ha revocado la asignación de entradas para sus partidos de la fase de grupos del Mundial, acusando al coanfitrión de obstaculizar la asistencia de los aficionados iraníes. Desde hace tiempo, Estados Unidos tenía interpuesto denegar expedir los visados de los ciudadanos iraníes, ya que ambos países aún siguen en guerra desde finales de febrero.

«A menos de tres días del inicio del Mundial de 2026… Estados Unidos ha vuelto a actuar para obstaculizar la presencia de aficionados iraníes en los estadios que acogen los tres partidos de la fase de grupos de la selección nacional», declaró la federación de Irán en un comunicado. Es más, calificaron la medida como una actuación contra «el espíritu que rige las competiciones internacionales y al principio de igualdad entre los países participantes».

Irán vuelve a quejarse ante la FIFA por el Mundial

Es por ello que Irán hizo un llamamiento a la FIFA y a los organizadores del torneo para que «respeten los principios de neutralidad, imparcialidad y las normas establecidas, y para que proporcionen las condiciones necesarias para los aficionados iraníes». La Federación ya había empezado con la venta de entradas para los partidos ante Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto, todos ellos asignados en Estados Unidos.

«Sin embargo, en una medida inesperada, se ha retirado la asignación concedida a la Federación Iraní de Fútbol y, en las circunstancias actuales, la federación no puede proporcionar ni una sola entrada a los aficionados de la selección nacional», decía el comunicado de Irán. Un problema que debe resolverse antes de que viajen a Los Ángeles el próximo 15 de junio, donde jugarán el primer partido del Mundial.