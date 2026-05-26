La FIFA sucumbe a las amenazas de Irán: cambia su sede en Estados Unidos por México para el Mundial

Irán ha conseguido, en cierta parte, su objetivo de pisar lo menos posible Estados Unidos en el Mundial. En su ardua obsesión de presionar todo lo posible a la FIFA para jugar todos sus partidos en México, también organizadora junto a Canadá en el torneo, Infantino ha decidido ceder únicamente en que cambien de sede durante su estancia. Una modificación que argumentan como necesaria para evitar un problema de visados.

Irán ha cambiado Tucson por el Centro Xoloitzcuintle, en Tijuana (México). Ya desde la semana pasada, la selección iraní anunció su intención de que su sede durante el Mundial estuviera en Tijuana, localidad fronteriza con Estados Unidos y localizada en el estado mexicano de Baja California (noroeste), para evitar problemas con los visados estadounidenses.

Según informó el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, «con este cambio, el problema de los visados se resolverá en gran medida», informó la página web de la Federación iraní, así como explicó que la FIFA aprobó la solicitud de trasladar el campo de entrenamiento del equipo nacional a México tras varias reuniones mantenidas con responsables del organismo y organizadores del Mundial. Encuadrada en el grupo G, Irán tendrá que disputar sus dos primeros partidos, ante Nueva Zelanda y Bélgica, los días 16 y 21 de junio en Los Ángeles, mientras que el tercer encuentro contra Egipto se jugará en Seattle.

No sólo Irán no tendrá su sede fuera de Estados Unidos en el Mundial

Un total de 39 equipos se concentrarán en Estados Unidos, siete en México y dos en Canadá, y 25 poblaciones que no albergarán partidos durante el torneo alojarán a otras tantas selecciones. Colombia, Irán, Corea del Sur, México, Sudáfrica, Túnez y Uruguay están confirmados como los siete equipos participantes con sede en territorio mexicano; Canadá y Panamá se concentrarán en instalaciones canadienses y los restantes en Estados Unidos.

Las poblaciones que no albergarán partidos, pero sí selecciones, son New Tecumseth, en Canadá; Cancún, Pachuca y Tijuana, en México; y Alexandria, Austin, Boca Ratón, Charlotte, Chattanooga, Columbus, Goleta, Greenbrier County, Greensboro, Irvine, Mesa, Nashville, Palm Beach Gardens, Portland, Renton, San Diego, Sandy, Santa Bárbara, Spokane, Tampa y Winston-Salem, en Estados Unidos. La selección de instalaciones de entrenamiento de las bases operativas comenzó oficialmente en 2024, al comunicar a las selecciones aspirantes a clasificarse una primera lista de opciones del máximo nivel, relación que, según la FIFA, se acotó y mejoró durante 2025.

Tras el sorteo de la fase final, en diciembre de 2025, las por entonces 42 selecciones clasificadas empezaron a presentar sus elecciones entre más de 60 opciones, en función, entre otras cosas, de las zonas geográficas en las que disputarían sus partidos de fase de grupos.