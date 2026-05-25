Gavi ha reaccionado con mucha alegría a la llamada de Luis de la Fuente en la lista definitiva de España para el Mundial 2026. El jugador del Barcelona, que ha disputado pocos partidos esta temporada al estar lesionado, vuelve a la selección y lo hace con mucha emoción.

El futbolista sevillano ha escuchado la lista de Luis de la Fuente desde las instalaciones del Barcelona. Estaba con masajistas y trabajadores del club azulgrana cuando escuchó su nombre. Estaba entre los convocados y Gavi reaccionó con locura al enterarse de que estará en el Mundial: gritos y lágrimas de emoción.

El vídeo, compartido por Lamine Yamal, es la demostración de la ilusión que le hace al jugador del Barcelona estar en el Mundial tras un año muy duro por lesiones. Gavi reapareció en los últimos encuentros del conjunto culé y ha sido llamado por Luis de la Fuente para la cita mundialista. El seleccionador siempre confió en Gavi y ahora recibe una gran noticia.