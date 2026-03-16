En los últimos años, se ha desplegado en los países europeos una amplia batería de normas destinadas a acabar con los plásticos de un solo uso. Uno de los principales ejemplos es la Directiva europea 2019/904, que desde julio de 2021 prohíbe la venta de artículos tales como pajitas, bastoncillos, cubiertos o platos de plástico.

La normativa comunitaria fue traspuesta en nuestro país a través de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para Una Economía Circular, que además introdujo obligaciones económicas significativas para los productores y distribuidores de envases, así como un nuevo impuesto de 0,45 euros por kilo de plástico no reutilizable puesto en el mercado.

A pesar de toda esta regulación desplegada, lo cierto es que a día de hoy, la mayoría de los comercios españoles siguen ofreciéndonos de manera habitual muchos de estos productos de un solo uso cuya comercialización lleva más de cuatro años siendo ilegal. Tampoco el impuesto parece haber surtido el efecto deseado de desincentivar la producción de envases de plástico no reutilizables.

Avances limitados

Las últimas cifras oficiales confirman que la ofensiva legal contra el plástico está obteniendo unos frutos más bien escasos. Si bien es cierto que no existen estadísticas públicas específicas sobre los plásticos de un solo uso, sí contamos con datos sólidos sobre los envases de plástico en general. Y lo que dicen estas cifras es que se están produciendo avances en reducción y reciclaje de residuos, pero son muy limitados.

De hecho, según Eurostat, en 2023, último año del que se tienen registros, cada europeo generó 35,3 kilos de residuos de envases plásticos, de los cuales apenas 14,8 kilos fueron reciclados. «La cantidad de residuos plásticos generados disminuyó 1,0 kg en comparación con 2022, mientras que la cantidad de residuos plásticos reciclados aumentó 0,1 kg», explica la oficina de estadística de la UE.

A largo plazo, tampoco se ve una evolución muy clara: resulta innegable que se recicla cada vez más, pero el incremento de residuos es más elevado en comparación. «Entre 2013 y 2023, la cantidad de residuos de envases de plástico generados aumentó 6,4 kg per cápita, mientras que la cantidad reciclada aumentó 3,8 kg», detalla Eurostat.

Productores de plásticos

El reciclaje del plástico tampoco parece estar progresando a ritmo adecuado según Plastics Europe, la asociación europea de productores de materias primas plásticas. Según sus datos, en Europa sólo el 14% de la producción procede de plástico reciclado tras su consumo.

El panorama mundial es, incluso, peor. Hace prácticamente un año se publicó un estudio en Nature que analiza datos de la producción y reciclaje global de plástico en el año 2022.

Su principal conclusión es que únicamente el 9,5% del plástico producido en el mundo se fabricó con material reciclado. Además, la producción de productos plásticos continúa aumentando.

Vivir sin plástico

Recientemente, la asociación sin ánimo de lucro Vivir sin plástico se ha referido a los trucos y trampas que están evitando una reducción efectiva de los plásticos de un solo uso, así como su sustitución por otras alternativas menos contaminantes y reciclables.

La citada entidad también repasa algunas de las herramientas legales que tenemos a nuestra disposición para reducir la producción de residuos, y de las que muchas veces no somos conscientes.

Platos y cubiertos de plástico

Por ejemplo, como ya se ha señalado, existe una directiva europea que impide, en teoría, la venta de cubiertos de plástico o pajitas de un solo uso. El problema es que siguen estando permitidos los que son de plástico compostable, al igual que los reutilizables.

«Una forma de evitar esta ley ha sido convertir lo desechable en reutilizable: muchas empresas simplemente han reclasificado los desechables como reutilizables. En el momento que estos cubiertos aguanten 5 lavados en pruebas de laboratorio se pueden clasificar como reutilizables, pero, ¿quién va a comprar este tipo de cubiertos para reutilizarlos? Hecha la ley, hecha la trampa», explican desde Vivir sin plástico.

Agua del grifo

Las botellas de agua también están diseñadas para ser desechadas después de un solo uso, a pesar de que muchas personas tengan la costumbre, nada recomendable, de reutilizarlas. Una medida que ayudaría a reducir su venta sería que los bares y restaurantes nos sirvieran agua del grifo de forma gratuita.

La buena noticia es que están obligados a hacerlo legalmente desde la entrada en vigor de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados en 2022. Lamentablemente, muchos establecimientos hosteleros siguen sin prestar un servicio que, como indica la normativa, deberían ofrecer.

Hostelería y eventos culturales

Porque tal y como señala el artículo 18.3 de la citada ley: «En los establecimientos del sector de la hostelería y restauración se tendrá que ofrecer siempre a los consumidores, clientes o usuarios de sus servicios, la posibilidad de consumo de agua no envasada de manera gratuita y complementaria a la oferta del mismo establecimiento».

Los promotores de los eventos culturales, musicales y deportivos también deben garantizar el acceso a agua potable no envasada. En el caso de que cobren por un vaso reutilizable, dicho cobro tendrá siempre la consideración de fianza que deberá retornarse obligatoriamente cuando se devuelva el vaso.

Recipientes reutilizables en comercios

La Ley 7/2022 también nos permite llevar nuestros propios táperes, botellas y bolsas a los comercios con el fin de comprar productos frescos y cocinados. «Algunos establecimientos no los aceptan, pero eso va contra la ley. Siempre pregunta por qué si ocurre», recomiendan desde Vivir sin plástico.

La asociación también recuerda que «el poliestireno expandido (corcho blanco) está prohibido en recipientes para comida de consumo inmediato, tanto para comer allí como para llevar».

«Muchos establecimientos aún lo usan, sobre todo comida rápida, a pesar de que es probablemente cancerígeno y muy dañino para el medioambiente. Sin embargo, aún está permitido en los envases de alimentos frescos del supermercado. Si fuera por nosotros, también estaría prohibido», añaden.

Falta de aplicación práctica

A la vista de todo lo anterior, queda claro que el problema no es la falta de leyes, sino su escasa aplicación práctica. Europa y España han creado un marco ambicioso para reducir los plásticos de un solo uso, pero existen múltiples maneras de sortearlo.

Lo que está claro es que necesitamos controles administrativos más estrictos, una mayor responsabilidad por parte de determinadas empresas y una creciente concienciación ciudadana si realmente queremos ser efectivos en esta complicada lucha contra los plásticos.