Nuestro país cuenta actualmente con más de 1.200 grandes presas que conforman un valioso patrimonio hidráulico capaz de cubrir las necesidades de agua de la población, sostener la agricultura de regadío y generar electricidad de origen renovable.

Ello es posible gracias a unas infraestructuras construidas hace más de medio siglo y que acumulan años de falta de mantenimiento e inversión. Con motivo del Día Mundial del Agua, la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA Renovables) y la Asociación de Ingenieros de Caminos analizaron esta problemática en el plató de OKDIARIO.

Se trata de la segunda mesa redonda titulada La gestión de presas en España a debate, perteneciente a la jornada Día Mundial del Agua: un recurso imprescindible impulsada por OKGREEN. La principal conclusión de este desayuno informativo fue que España necesita un política hidráulica con visión de Estado para afrontar los retos del cambio climático.

Capacidad de los embalses

La capacidad de almacenamiento de los embalses españoles se sitúa en estos momentos en los 57.000 hectómetros cúbicos de agua. «Es la misma cantidad que ya embalsaban en el año 2000, por tanto, en los últimos 25 años no se ha mejorado nada», lamentó Jesús Contreras, vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos.

«Si no fuera por estas presas, aquí no podrían vivir más de 9 millones de habitantes, porque la capacidad de regulación de nuestros ríos es muy pequeña», remarcó Contreras, para quien la conclusión es obvia: «En España necesitamos las presas».

Energía renovable

Por su parte, José María González Moya, director general de APPA Renovables, comenzó su intervención destacando el papel de una energía renovable como es la hidroeléctrica. «En torno al 12%-14% de la producción eléctrica viene del agua, y en lo que va de año estaremos cerca del 18%», apuntó.

Actualmente, España cuenta con una potencia de generación de 6.000 megavatios (MW) a través de centrales hidroeléctricas de bombeo. APPA Renovables demanda duplicar dicha potencia en los próximos años.

«Estamos ahora en mitad de una guerra que no hace más que incrementar el coste del petróleo y del gas. Vamos a tener que ir hacia el sistema renovable, y el agua juega un papel fundamental en esta tarea», según González Moya. «El sol y el viento no se pueden almacenar, pero el agua sí», recordó.

Cambio climático

En los últimos años, España se está enfrentando a un panorama cambiante debido a la inestabilidad climática. El país ha pasado sin solución de continuidad de la sequía a la abundancia de agua debido a las copiosas lluvias del invierno y de la pasada primavera. Pero el cambio climático convierte en plausibles nuevos vaivenes en sentido contrario de cara al futuro.

Para Contreras, España no está preparada para encarar este complejo escenario, que requiere superar la gestión por cuencas hidrográficas para pasar a un nuevo modelo. «Tenemos que ir a una regulación hiperanual en todas las cuencas y, sobre todo, a una interconexión de todas las cuencas de modo que, cuando falte en un lado, se pueda coger de otro».

El representante de la Asociación de Ingenieros de Caminos recordó que esta conexión de las cuencas fue precisamente el objetivo del plan de trasvases propuesto en el año 1993 por el entonces ministro de Obras Públicas, José Borrell. «Se vino abajo por la Nueva Cultura del Agua, que eliminó unos trasvases que son necesarios», afirmó.

Mantenimiento e inversión

Actualmente, el 75% de las presas estatales carecen de planes de emergencia, una deficiencia especialmente grave en el caso de infraestructuras que arrastran falta de mantenimiento desde hace décadas.

«Hay una dejadez total en el mantenimiento. Tengamos en cuenta que la inmensa mayoría de las presas se construyeron hace sesenta años, en la segunda mitad del siglo pasado», destacó Contreras, quien explicó que contar con planes de emergencia es una obligación desde el año 1994, debido a la rotura de la presa de Tous.

«Se tendrían que estar invirtiendo del orden de 500 millones al año en mantenimiento de presas y se están invirtiendo únicamente 16 millones anuales», lamentó el vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos.

Destrucción de presas

En cambio, «se han invertido 150 millones en restauración de espacios ecológicos, y otros tantos en derribar o deshacer azudes, algunos de ellos bienes de interés cultural», comparó Contreras.

González Moya se mostró de acuerdo con su compañero de mesa. «Lo primero que deberíamos hacer es cuidar del patrimonio que tenemos y en ningún caso, estamos en situación de poder permitirnos perder cualquier aprovechamiento hidráulico para consumo o producción de energía eléctrica», sostuvo.

«En Segovia acaban de tirar un azud del siglo XVII que era clarísimamente patrimonio histórico. Cualquier día tiran el embalse de Proserpina o el Acueducto de Segovia», enfatizó Contreras.

Política de Estado

Los dos intervinientes también pidieron una política hidráulica con visión de Estado. «Siempre que salen estos temas se habla de las presas de Franco y de la dictadura, pero nos equivocamos. El primer plan hidrológico que se hizo en este país fue de Manuel Lorenzo Pardo para la República, pero no se pudo realizar porque vino la guerra. ¿Qué hizo Franco? Lo cogió y lo ejecutó», relató Contreras.

En años posteriores se mantuvo la misma visión, incluyendo los gobiernos de González y Aznar. Para el ingeniero, el problema comenzó en el año 2004, cuando se convirtió el asunto en un tema político, «y se lo cargaron y desde entonces no hemos levantado cabeza», aseveró.

«Sería fundamental recuperar esa política de Estado en torno al agua y también la energía», reivindicó José María González Moya. «Tenemos unos objetivos renovables muy ambiciosos que requieren políticas ambiciosas y es ahí donde ponemos el énfasis en el agua. España es rica en muchos recursos renovables, pero el agua es el eje central de todos ellos», concluyó el director general de APPA Renovables.

Puedes ver y conocer con más profundidad los contenidos de este desayuno informativo en el plató de OKDIARIO en el vídeo con el debate completo que aparece en la cabecera de esta noticia.