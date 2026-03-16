Día Mundial del Agua: un recurso imprescindible a debate en OKDIARIO

OKGREEN organiza este 22 de marzo un especial dedicado al Día Mundial del Agua, con el título Un recurso imprescindible y dos mesas redondas que versarán sobre la reutilización del agua y la gestión de presas.

Los mejores expertos en agua, su gestión y su almacenamiento se darán cita en el plató de OKDIARIO a partir de las 9 de la mañana del día 22 de marzo para conocer mejor cómo se cuida este tesoro líquido vital para los seres humanos y la naturaleza.

Reutilización del agua en España

En el primer desayuno informativo abordaremos el estado actual de la reutilización del agua en España, la gestión de microplásticos y calidad del agua y los modelos de éxito en la reutilización del agua contando las experiencias positivas, innovación y futuro.

En el debate intervendrán Mariano González, consejero delegado de Isabel II; Belén Gutiérrez, presidenta de AEDyR y directora de I+D+ I de GS INIMA; y Eduardo Campos, director general de SACYR Agua.

Presas españolas: su estado y la gestión hídrica

En la segunda parte de este Día Mundial del Agua tendremos a los expertos en presas, los ingenieros, y la parte de la energía, para hablar del estado de las mismas, la política hídrica nacional y la gestión de las grandes lluvias que hemos vivido en este invierno en España.

Contaremos con la presencia de José María González Moya, director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA Renovables), Jesús Contreras: Vocal de la Asociación Ingenieros de Caminos.

PROGRAMA

Emisión: domingo 22 de marzo

9:00 h: Los mensajes del agua reutilizada: un recurso eficiente y necesario

– Mariano González, consejero delegado de Isabel II

– Belén Gutiérrez, presidenta de AEDyR y directora de I+D+ I de GS INIMA

– Eduardo Campos, director general de SACYR Agua

10: 00 h.: La gestión de presas en España a debate

– José María González Moya: director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA Renovables).

– Jesús Contreras: Vocal de la Asociación Ingenieros de Caminos