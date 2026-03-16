Agua Desayuno informativo

Día Mundial del Agua: un recurso imprescindible a debate en OKDIARIO

El estado actual de la reutilización del agua en España, la gestión de microplásticos y calidad del agua

Día Mundial Agua
Antonio Quilis
  • Antonio Quilis
  • Periodista especializado en información medioambiental desde hace más de 20 años y ahora director de OKGREEN en OKDIARIO. Anteriormente director de El Mundo Ecológico. Colaborador en temas de medioambiente, ecología y sostenibilidad en Cadena Ser.

OKGREEN organiza este 22 de marzo un especial dedicado al Día Mundial del Agua, con el título Un recurso imprescindible y dos mesas redondas que versarán sobre la reutilización del agua y la gestión de presas.

Los mejores expertos en agua, su gestión y su almacenamiento se darán cita en el plató de OKDIARIO a partir de las 9 de la mañana del día 22 de marzo para conocer mejor cómo se cuida este tesoro líquido vital para los seres humanos y la naturaleza.

Reutilización del agua en España

En el primer desayuno informativo abordaremos el estado actual de la reutilización del agua en España, la gestión de microplásticos y calidad del agua y los modelos de éxito en la reutilización del agua contando las experiencias positivas, innovación y futuro.

Mesa 1 Interior Agua

En el debate intervendrán Mariano González, consejero delegado de Isabel II; Belén Gutiérrez, presidenta de AEDyR y directora de I+D+ I de GS INIMA; y Eduardo Campos, director general de SACYR Agua.

Presas españolas: su estado y la gestión hídrica

En la segunda parte de este Día Mundial del Agua tendremos a los expertos en presas, los ingenieros, y la parte de la energía, para hablar del estado de las mismas, la política hídrica nacional y la gestión de las grandes lluvias que hemos vivido en este invierno en España.

Mesa 2 Interior Agua

Contaremos con la presencia de José María González Moya, director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA Renovables), Jesús Contreras: Vocal de la Asociación Ingenieros de Caminos.

PROGRAMA

Emisión: domingo 22 de marzo

9:00 h: Los mensajes del agua reutilizada: un recurso eficiente y necesario

– Mariano González, consejero delegado de Isabel II

– Belén Gutiérrez, presidenta de AEDyR y directora de I+D+ I de GS INIMA

– Eduardo Campos, director general de SACYR Agua

10: 00 h.: La gestión de presas en España a debate

– José María González Moya: director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA Renovables).

– Jesús Contreras: Vocal de la Asociación Ingenieros de Caminos

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