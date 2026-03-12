La Asociación Española de Desalación y Reutilización, AEDyR, ha celebrado en Madrid la Jornada Técnica Radiografía de la Reutilización de Agua en España, un encuentro que reunió a casi doscientas personas entre responsables de Administraciones públicas, expertos técnicos y representantes del sector.

El evento, organizado por AEDyR en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, analizó el presente y el futuro del agua regenerada en nuestro país desde perspectivas regulatorias, tecnológicas y económicas. La conclusión fue unánime: la reutilización de agua es una fuente de oportunidades y una industria con futuro.

Creciente interés institucional

La jornada fue inaugurada por María Dolores Pascual Vallés, directora general del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y Cristina Clemente, subdirectora general de Regadíos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Ambas fueron presentadas por la presidenta de AEDyR, Belén Gutiérrez, y el vicepresidente de la Asociación, Jon Beristain, ante un auditorio que reflejó el creciente interés institucional y empresarial por esta solución hídrica. Sus intervenciones subrayaron la importancia estratégica de la reutilización dentro de las políticas de gestión sostenible de los recursos hídricos, especialmente en el contexto del cambio climático.

Liderazgo con margen de mejora

María Dolores Pascual recordó que España cuenta con cerca de 400 hectómetros cúbicos autorizados para reutilización, aunque el volumen realmente utilizado todavía se sitúa por debajo de ese potencial. Señaló también el papel clave del Real Decreto 1085/2024, que actualiza el marco regulatorio y refuerza las garantías sanitarias y ambientales exigibles. Por su parte, Cristina Clemente destacó que España tiene 3,7 millones de hectáreas de regadío, responsables de más del 70% de la producción vegetal del país.

En este contexto, subrayó que entre 2021 y 2027 se invertirán más de 2.500 millones de euros en modernización de regadíos, incluyendo proyectos que incorporan aguas reutilizadas. La dimensión de estas cifras ilustra el peso estratégico que el agua regenerada puede tener en la agricultura española. La colaboración entre Administraciones y la financiación público-privada se perfilaron como condiciones necesarias para aprovechar ese potencial de forma eficiente y sostenida.

Las 10 certezas

Tras la apertura institucional, Mari Carmen García Pandero, miembro del Consejo de Dirección de AEDyR, presentó Las 10 certezas de la reutilización, un documento elaborado por la asociación con base técnica para mejorar la comunicación y la comprensión social sobre el uso del agua regenerada.

La iniciativa busca explicar con claridad los beneficios de la reutilización, desmontar mitos extendidos y reforzar la confianza ciudadana en un recurso que ya opera en múltiples aplicaciones. Sus usos abarcan la agricultura, el entorno urbano, la industria y la recuperación de espacios ambientales degradados.

Pilar clave de la resiliencia hídrica

Diego de Vera, Chief Business Development Officer de GS Inima, actuó como ponente principal del primer bloque y destacó que la reutilización ha dejado de ser un asunto exclusivamente técnico para convertirse en un pilar clave de la resiliencia hídrica en un contexto marcado por el cambio climático y la creciente presión sobre los recursos naturales.

Subrayó que la tecnología está madura, con experiencia operativa en España desde los años ochenta, y que el marco normativo actual ofrece oportunidades reales para desarrollar nuevas infraestructuras. El reto, señaló, reside ahora en construir modelos sólidos de gestión, financiación y confianza social que permitan escalar las soluciones disponibles.

Modelos territoriales

El estado actual de la reutilización en España se abordó a través de cuatro experiencias regionales presentadas por directores generales del Agua de Cataluña, Asturias, Comunidad Valenciana y Región de Murcia, en una mesa moderada por miembros del Consejo de Dirección de AEDyR.

En Cataluña se destacó el papel decisivo de la reutilización durante la última crisis hídrica, cuando el abastecimiento del área metropolitana de Barcelona llegó a apoyarse en más de un 50% en la desalación y la reutilización combinadas. Un dato que ilustra hasta qué punto esta solución puede ser determinante en situaciones de emergencia hídrica.

Uso industrial del agua regenerada

Asturias presentó un modelo orientado principalmente al uso industrial del agua regenerada, mientras que la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia mostraron su destacado liderazgo en la reutilización aplicada al regadío.

En estas regiones, el agua regenerada no es una alternativa puntual sino una parte estructural de la gestión hídrica del territorio. Los cuatro modelos pusieron de relieve que no existe una solución única y que la reutilización debe adaptarse a las particularidades de cada territorio, sector económico y disponibilidad de infraestructuras existentes.

Tecnología disponible

El bloque técnico sobre equipamiento reunió a representantes de Redstack, Energy Recovery, Xylem-Lowara y Trojan Technologies, que presentaron soluciones orientadas a mejorar la eficiencia energética de las instalaciones, optimizar los procesos de tratamiento y garantizar la calidad del agua regenerada en origen.

Todos los ponentes coincidieron en que la tecnología actualmente disponible permite superar muchas de las barreras que históricamente habían limitado la expansión de la reutilización del agua. La madurez tecnológica, por tanto, ya no constituye el principal obstáculo para un desarrollo más amplio y ambicioso del sector.

El Real Decreto 1085/2024

Una de las mesas más relevantes de la jornada estuvo dedicada al nuevo Real Decreto 1085/2024, analizado desde perspectivas administrativa, técnica, jurídica y de gestión pública con expertos del sector y representantes de varias Administraciones implicadas en su aplicación.

Los participantes debatieron los retos para implementar la normativa, la financiación necesaria, la aceptación social y la viabilidad técnica de los proyectos en distintos contextos. Destacaron que el decreto amplía significativamente los usos regulados y eleva los requisitos de calidad, lo que exigirá inversiones tecnológicas y un mayor esfuerzo administrativo y de coordinación interinstitucional.

Nuevo marco normativo positivo

Se abordaron también cuestiones como la generación de confianza en la calidad del agua regenerada, la definición clara de responsabilidades en su producción y suministro y la necesidad de integrar los proyectos en la planificación hidrológica vigente.

En conjunto, los participantes coincidieron en que, pese a su complejidad, el nuevo marco normativo es positivo y representa una oportunidad estratégica para impulsar la reutilización. La colaboración entre administraciones, operadores y usuarios fue señalada como condición indispensable para su correcto despliegue y para garantizar su viabilidad ambiental, técnica y económica.

Experiencias reales

La tarde arrancó con el bloque de experiencias positivas en reutilización, en el que la secretaria autonómica de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, Sabina Goretti Galindo Benito, anunció un plan de inversiones de 665 millones de euros para los próximos cuatro años, basado en la anticipación, la seguridad integral y la colaboración público-privada.

Recalcó que el agua es en la Comunidad Valenciana no sólo un servicio público sino un recurso esencial para la economía, la agricultura, la biodiversidad y la cohesión territorial. La reutilización, afirmó, es parte central de esa estrategia de largo plazo.

Los proyectos presentados por Aqualia, Sacyr Agua, Veolia y Acciona demostraron que muchas soluciones que hace unos años estaban solo en estudios de viabilidad ya son plenamente operativas en instalaciones reales en funcionamiento.

Destacaron iniciativas de reutilización potable indirecta en el área metropolitana de Barcelona y experiencias consolidadas en los sectores agrícola e industrial de distintas regiones españolas. Como referencia internacional, se expuso el proyecto desarrollado en Antofagasta, Chile, que ilustra la proyección global del conocimiento y la tecnología españolas en reutilización del agua.

Financiación e innovación

La última mesa redonda estuvo dedicada al futuro de la reutilización: innovación, nuevos proyectos y modelos de financiación capaces de escalar las soluciones ya disponibles. Intervinieron representantes de La Caixa, el Instituto Tecnológico de Canarias, el CDTI y Aguas de Repsol, que aportaron perspectivas complementarias desde el ámbito financiero, tecnológico y empresarial.

Los ponentes coincidieron en que los avances tecnológicos ya permiten la regeneración eficiente del agua, pero que los principales obstáculos son de naturaleza social, regulatoria y económica, especialmente en proyectos industriales o de pequeña escala.

Normativa y financiación pública

Se subrayó la necesidad de adaptar la normativa al contexto específico de cada proyecto, promover sistemas circulares de gestión del agua y reforzar la educación y la visibilidad sobre el valor real de este recurso.

El papel de la financiación pública, a través de instrumentos como los programas del CDTI, y de la inversión privada fue señalado como factor vertebrador para escalar los proyectos de reutilización. Integrar la gestión del agua en la estrategia empresarial, concluyeron, es ya una necesidad competitiva y no una opción voluntaria para las empresas que quieran operar en un entorno de mayor estrés hídrico.

Retos pendientes

La jornada fue clausurada por la presidenta y el vicepresidente de AEDyR, que subrayaron que España cuenta con conocimiento técnico, experiencia operativa, tecnología avanzada y un marco regulatorio sólido en materia de reutilización del agua.

Sin embargo, advirtieron de que persisten retos importantes en financiación de infraestructuras, adaptación normativa y comunicación social del valor del agua regenerada como recurso seguro y complementario. Insistieron en que transmitir a la ciudadanía que se trata de un recurso necesario para garantizar la disponibilidad hídrica en el futuro es parte esencial del trabajo que queda por hacer.

Próximos eventos de AEDyR

La presidenta de AEDyR anunció además los próximos eventos de la Asociación: una jornada sobre financiación de proyectos de agua prevista para otoño y el Congreso Internacional de AEDyR, que se celebrará en junio de 2027.

La jornada contó con el apoyo de patrocinadores como Aqualia, Sacyr Agua, Energy Recovery, Veolia, GS Inima o Acciona, entre otros.