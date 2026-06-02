Una rapaz protegida tanto en el ámbito regional como nacional ha elegido de nuevo las alturas de un hospital público madrileño para criar tres halcones peregrinos. Esta rapaz, que puede superar los 350 kilómetros por hora en picado, ha convertido la azotea del conocido como Edificio Azul del Hospital 12 de Octubre en su hogar por tercera vez desde 2014.

La misma pareja que se instaló en el Hospital 12 de Octubre en 2023 ha vuelto a criar con éxito esta temporada. Los dos ejemplares, identificados gracias a la cámara colocada en la caja nido, nacieron en 2020 en entornos urbanos madrileños: uno en el Hospital General de la Defensa Gómez Ulla y otro en Leganés. Ambos habían sido marcados dentro del programa de seguimiento de la Asociación Halcones Urbanos.

Tres polluelos anillados

La pareja ha sacado adelante tres crías en la planta 10 del Edificio Azul: una hembra de 680 gramos y dos machos de 458 y 500 gramos respectivamente. Los polluelos fueron marcados a los 15 o 20 días de nacer con dos anillas: una metálica oficial para su identificación de por vida y otra de lectura a distancia que permite reconocerlos con prismáticos y telescopios.

Ciclo reproductivo urbano

El ciclo de reproducción de los halcones peregrinos en entornos urbanos sigue un calendario preciso. El apareamiento comienza en febrero, la puesta de huevos se produce en marzo, los nacimientos tienen lugar en abril y los primeros vuelos, en mayo. Las crías ya dan sus primeros pasos y aleteos, y en breve aprenderán a cazar junto a sus progenitores.

La Asociación Halcones Urbanos, formada hace 14 años por biólogos especializados en el estudio de los halcones peregrinos en la Comunidad de Madrid, coordina el seguimiento junto a Brinzal, la organización responsable de la supervisión veterinaria. Para esta temporada se ha instalado una cámara en la caja nido que permite monitorizar en directo el desarrollo de los polluelos y obtener datos detallados sobre el comportamiento de la cría.

El 12 de Octubre, lugar de nidificación

La primera nidificación documentada en el Hospital 12 de Octubre data de 2014. En 2023, una nueva pareja logró criar tres ejemplares que también fueron anillados por la misma asociación.

Este año, la continuidad de la misma pareja reproductora confirma la fidelidad de estas aves al enclave. El departamento de Asuntos Generales del hospital ha colaborado en la instalación del nido, el acceso a zonas técnicas y el rescate de cualquier ejemplar caído.

El programa de anillamiento

Las anillas metálicas colocadas en las crías seguirán permitiendo rastrear sus movimientos a lo largo de toda su vida. La Asociación Halcones Urbanos recoge estos datos dentro de un programa más amplio de estudio de la especie en la Comunidad de Madrid, donde la población de halcón peregrino urbano lleva décadas consolidándose en edificios singulares, torres y hospitales que imitan la verticalidad de los roquedos naturales.

La supervisión veterinaria que ejerce Brinzal garantiza que cualquier polluelo que caiga del nido antes de estar listo para volar reciba atención inmediata. El departamento de Asuntos Generales del Hospital 12 de Octubre actúa como primer eslabón de esa cadena de rescate, avisando a los especialistas en cuanto detecta algún ejemplar en el suelo.

Depredadores de la ciudad

El halcón peregrino se alimenta casi en exclusiva de aves, aunque en ocasiones también caza murciélagos. Depreda palomas urbanas y cotorras, lo que contribuye a frenar crecimientos poblacionales descontrolados en las ciudades. Las hembras, de mayor tamaño que los machos, defienden el territorio y son las encargadas de aportar las presas más grandes a las crías.

Por qué en el Edificio Azul

La arquitectura vertical del Edificio Azul simula los acantilados donde el halcón peregrino habita en su medio natural. Rodeado de parques y jardines con abundante fauna avícola, el campus del Hospital 12 de Octubre reúne las condiciones idóneas para que estas rapaces protejan su territorio y encuentren alimento. Un enclave que, por tercera vez, ha demostrado ser capaz de acoger con éxito la reproducción de una especie protegida en plena capital madrileña.