Marcos López nos trae su análisis sobre el mercado de fichajes 2026 y da las claves de los principales actores. Nuestro experto en OKScouting mete en la pomada como detonante a un Erling Haaland que podría salir del Manchester City tras la marcha de Pep Guardiola. El nórdico tiene por delante un Mundial de Fútbol en el que incrementar su valor y seducir a sus potenciales compradores.