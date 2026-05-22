El mal negocio del City de Guardiola: se gastó más de 2.000 millones para ganar una Champions en 10 años

Pep Guardiola deja un agujero económico récord en el mundo. El entrenador catalán deja el Manchester City después de diez años al frente de la política de fichajes y decidiendo el gasto del club inglés con el sueño de dominar Europa. Una década en la que, pese a dominar Inglaterra, nunca sirvió para cumplir las expectativas que había y dejando en el fondo de las arcas unas cifras entre gastos y pérdidas que dan miedo a cualquiera.

Desde que llegó procedente del Bayern en verano de 2016, su metodología era traer estrellas sin importar cuánto costaban, o mejor dicho, cuánto tenía que pagar el City. Mercados de verano e invierno pagando cifras excesivamente altas para imponer su filosofía. Desde Jack Grealish, su fichaje más caro por 117 millones de euros, pasando por una larga lista como Gvardiol, De Bruyne, Marmoush, Semenyo, Rubén Dias, Rodri, Mahrez, Cancelo…y así innumerables nombres. Decenas de operaciones cada año en que el City se estrellaba en Europa.

Mientras ganaba la Premier casi de forma consecutiva, no se quitó su obsesión de levantar la Champions hasta 2023, es decir, siete años de inversión por una Orejona. Fue el gran éxito, aunque escaso en la balanza. Sumando todas las ventas y fichajes del Manchester City, el gasto total de Pep Guardiola es de 2053,86 millones de euros. Pero lo más preocupante son las pérdidas económicas que ha ocasionado al club inglés: más de mil millones de euros (1090,81).

En su palmarés, Guardiola ha ganado seis Premier, cinco Copas de la Liga, tres FA Cup, tres Supercopas de Inglaterra, una Champions, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Aun así, el objetivo de ganar más Copas de Europa nunca llegó y dejando un rastro de millones de euros detrás…aunque asumirá un nuevo cargo como embajador global del City Group.

Cuánto se ha gastado Pep Guardiola con el Manchester City