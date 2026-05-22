‘Supervivientes 2026’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, jueves 21 de mayo?

La pasada noche del 21 de mayo, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva gala de Supervivientes 2026. El popular formato de supervivencia, presentado por Jorge Javier Vázquez, se encuentra en su recta final y las emociones entre los participantes son cada vez mayores. En la emisión de Tierra de Nadie, gala emitida el martes, se pudo ver una nueva ceremonia de salvación. De esta manera, Claudia Chacón fue la elegida por el público para salvarse de la expulsión. Una situación que dejó clara dos cosas: la audiencia simpatiza mucho con la ex participante de La isla de las tentaciones y el siguiente expulsado sería un chico.

Alvar Seguí, Gerard Arias y Aratz Lakuntza eran los participantes que se disputaban su permanencia en el formato. Tres pesos pesados que han demostrado sus capacidades para la supervivencia y sus ganas de darlo todo hasta la final. Y es que, con la final cada vez más cerca, la expulsión duele el doble. Por ello, tras los posicionamientos de los concursantes, se reveló que el segundo salvado era Alvar Seguí. Un apoyo por parte de la audiencia que el joven agradeció.

¿Quién fue el expulsado de ‘Supervivientes 2026’ ayer, 21 de mayo?

Gerard Arias y Aratz Lakuntza eran los dos nominados que se disputaban la expulsión. Un tenso cara a cara que tenía a todos con las emociones a flor de piel. Por ello, antes de revelar el veredicto final de la audiencia, el programa mostró cómo estaban los porcentajes ciegos. Y es que, había un claro ganador. De esta manera, con 65,5% frente a un 34,5% de los votos, Aratz Lakuntza se convirtió en el salvado de la noche.

Por lo tanto, Gerard Arias ha sido el expulsado de Supervivientes 2026. El final de una aventura para el ex participante de La isla de las tentaciones que ha aceptado con deportividad. Eso sí, antes de irse quiso dedicarles unas palabras a Maica Benedicto y a Claudia Chacón. Y es que, a pesar de los numerosos conflictos que ha tenido con ambas, más con Chacón, él quiere cubrir un tupido velo.

Gerard Arias, expulsado de ‘Supervivientes 2026’, se despide de Maica Benedicto y Claudia Chacón

«En las mejores familias también se discute, y para mí Maica sigue siendo mi amiga y, si me voy, que se enteren todos mis seguidores, que ella es mi ganadora», dijo sobre Maica Benedicto. Y es que, antes de entrar en Supervivientes 2026, Gerard Arias y ella tenían una bonita amistad. De hecho, no eran pocas las personas que llegaron a dejar caer que podría haber algo más entre ambos.

Respecto a Claudia Chacón, su máxima enemiga y la persona a la que ha nominado hasta la saciedad, comentó que es «mucho más buena y generosa de lo que parece». Asimismo, antes de irse, optó por darle su último voto a Ivonne. «Te podría decir, Alvar, pero en verdad hemos hecho buenas migas y le quiero. Se la voy a devolver a Ivonne, ya que me nominó ella a mí, pues la nomino yo», dijo. El final de una aventura para Gerard Arias, que ya tiene vuelo de regreso a España.