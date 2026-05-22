Científicos crean un cilindro lleno de esferas de acero capaz de reducir el impacto de los terremotos y funciona sin electricidad

Un grupo de científicos ha creado un cilindro lleno de esferas de acero que puede reducir el impacto de los terremotos en edificios y puentes. Las primeras pruebas realizadas han comprobado que este invento es capaz de reducir un 14% la fuerza destructiva del seísmo y, además, no necesita de electricidad para poder funcionar en los casos más extremos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el nuevo cilindro que llega para reducir el impacto de los terremotos.

Los terremotos suponen una gran amenaza para las ciudades y por ello científicos de todo el mundo llevan años intentando descifrar cómo parar estos movimientos sísmicos que pueden acabar con parte de una ciudad en cuestión de segundos. Después de años de investigaciones, ahora el profesor Moussa Leblouba, de la Universidad de Sharjah en Emiratos Árabes Unidos, ha inventado un cilindro repleto de esferas que ya está demostrado que es capaz de reducir el impacto de un terremoto. Incluso ya está registrado en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos.

Moussa Leblouba, profesor de ingeniería civil en Emiratos Árabes, está en boca de todo el mundo y no es para menos: ha inventado un cilindro lleno de esferas capaces de reducir el impacto de un terremoto en edificios y puentes y, además, no necesita de energía eléctrica para poder subsistir. Esto es de alta trascendencia para las zonas en las que la luz se va después de un seísmo y este se vuelve a repetir a las horas o días. También es de vital importancia que esta especie de amortiguador resista al ataque de un terremoto y no requiera una reparación costosa, tal y como sucede con otros sistemas.

Así es el cilindro que minimiza los terremotos

Este cilindro tiene una composición muy sencilla. Incluye un cilindro hueco lleno de bolas de acero sólido y un eje central forrado con una serie de varillas radiales que actúan en forma de rama, como si de un árbol se tratara. Estas ramas quedan enterradas, por así decirlo, en la gran cantidad de bolas de acero con las que cuenta el cilindro.

¿Y qué ocurre cuando sucede un terremoto? Que el movimiento de la estructura del edificio hace que las ramas choquen contra las bolas de acero del interior y este roce genere una fricción mecánica que es capaz de absorber el impacto del seísmo. De esta forma, el impacto será mucho menor para los cimientos del edificio o el puente en cuestión. Las primeras pruebas realizadas en Estados Unidos hablan de una reducción de hasta el 14% del impacto.

Moussa Leblouba ha explicado todos los detalles de este invento en un artículo publicado en la revista especializada Interesting Engineering, que ha hecho mención a este dispositivo de disipación de energía que «se parece menos a un estabilizador de alta tecnología y más a un árbol mecánico». «Las soluciones tradicionales a este problema, como los amortiguadores a base de fluidos o los dispositivos metálicos deformables, tienden a ser costosas, propensas a fugas o deformación permanente, y a menudo requieren un reemplazo completo después de un solo evento importante», ha dicho este profesor de ingeniería civil en esta publicación, donde también ha dado todos los detalles sobre su invento.

«La nueva invención incluye piezas simples, como un cilindro hueco lleno de bolas de acero sólido y un eje central forrado con varillas radiales en forma de rama. Como sistema puramente pasivo, no requiere electricidad para funcionar. Más bien, utiliza la física básica para disipar la energía a través de la fricción generada a medida que las varillas se mueven a través de los densos rodamientos de bolas. Este movimiento genera una fricción intensa, lo que ayuda aún más a amortiguar las vibraciones antes de dañar el edificio», ha contado.

«Debido a que no requiere energía eléctrica, no puede ser inoperativo por un corte de energía durante el mismo desastre que está diseñado para soportar. Cada componente es individualmente extraíble y reemplazable, por lo que si una parte está dañada, no es necesario desechar todo el dispositivo», dijo sobre un invento que ha dado la vuelta al mundo y puede marcar un antes y un después en la historia de la ingeniería.