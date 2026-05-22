El oro ha vuelto a ocupar un lugar protagonista en la economía mundial, aunque no siempre se hable de ello. En los últimos años, los bancos centrales han intensificado sus compras y han reforzado sus reservas de oro como medida de protección ante un escenario cada vez más inestable. Inflación, tensiones geopolíticas y dudas sobre las divisas han llevado a muchos países a apoyarse en este activo clásico.

No se trata de una moda pasajera si tenemos en cuenta que el oro siempre ha funcionado, y sigue funcionando, como un refugio en momentos de incertidumbre, algo que los grandes organismos económicos tienen muy presente. De hecho, en conjunto, los bancos centrales poseen ya una parte significativa de todo el oro extraído en la historia, lo que da una idea de su importancia real. España, en este contexto, se mantiene en una posición discreta pero estable. A cierre de 2025, sus reservas se sitúan en 281,58 toneladas, sin cambios respecto a meses anteriores. Es una cifra que se mantiene en mínimos históricos si se compara con el año 2000, cuando superaba ampliamente las 500 toneladas, pero refleja una estrategia continuista sin grandes movimientos recientes.

¿Qué países tienen las mayores reservas de oro en sus bancos centrales?

En la clasificación mundial, Estados Unidos sigue ocupando el primer puesto con una diferencia muy amplia. Sus reservas superan las 8.100 toneladas, según informa el portal Bulliovault, una cifra que se ha mantenido prácticamente sin cambios durante años y que responde a una estrategia consolidada en la que el oro actúa como respaldo sólido frente a posibles crisis. Pero a pesar de no haber incrementado su volumen recientemente, sigue siendo el país con mayor cantidad acumulada, muy por delante del resto.

Europa mantiene posiciones con Alemania, Italia y Francia

El bloque europeo continúa teniendo un peso importante en el ranking del que informa Alemania se sitúa en segunda posición, con más de 3.300 toneladas, consolidándose como el país europeo con mayor reserva de oro. Italia y Francia completan el grupo principal, ambas con cifras que rondan las 2.400 toneladas. En los tres casos, las reservas se han mantenido bastante estables en los últimos años, lo que apunta a una política de conservación más que de expansión. Además, estos países destacan también en términos relativos. Si se tiene en cuenta la población, la cantidad de oro por habitante es elevada, especialmente en Italia, donde supera los 40 gramos por persona.

Rusia y China también destacan

Fuera del bloque europeo y de Estados Unidos, hay dos países que destacan y que son Rusia y China. No es algo reciente ni puntual, más bien una estrategia que vienen aplicando desde hace años para depender menos de otras monedas y ganar margen de maniobra. Rusia, por ejemplo, ya supera las 2.300 toneladas y ha ido comprando de forma bastante constante, sobre todo en momentos complicados a nivel internacional. En su caso, el oro funciona como una especie de colchón frente a sanciones y restricciones externas, algo que ha cobrado todavía más sentido en los últimos tiempos.

China va por un camino parecido, aunque con sus propias particularidades. Sus reservas están por encima de las 2.200 toneladas y siguen aumentando poco a poco. Es verdad que, si se divide entre su población, la cifra parece baja, pero en términos totales la coloca entre los grandes actores. Además, desde hace tiempo se comenta que podría tener más oro del que declara oficialmente, aunque eso no está confirmado.

Suiza destaca por su oro por habitante

En términos absolutos, Suiza no compite con las grandes potencias, pero sí lo hace en proporción. Es el país con mayor cantidad de oro por habitante del mundo. Con algo más de 1.000 toneladas y una población reducida, el resultado es muy llamativo. Este dato refuerza su imagen de estabilidad financiera y su papel histórico como refugio económico.

India y Japón tienen dos estrategias diferentes

Dentro del top 10 también aparecen India y Japón, aunque con enfoques distintos. India ha aumentado sus reservas de forma notable en los últimos años, pasando de cifras más moderadas a acercarse a las 900 toneladas. Japón, en cambio, ha optado por un crecimiento más contenido. Sus reservas han aumentado ligeramente hasta las 846 toneladas, manteniendo una política equilibrada en la que el oro es solo una parte del conjunto de activos financieros.

Países Bajos completa el grupo de los grandes poseedores

El listado lo cierra Países Bajos, con más de 600 toneladas. Aunque su volumen es inferior al de otras economías, destaca por la estabilidad de sus reservas y por una estrategia claramente conservadora.

Por qué el oro sigue siendo clave para los bancos centrales

El interés por el oro no es casual. Este activo ofrece ventajas que otros no tienen. Por un lado, actúa como refugio frente a la inflación y la pérdida de valor de las divisas. Por otro, no depende de decisiones políticas ni de sistemas financieros concretos.

Además, el contexto internacional ha impulsado su atractivo. Las crisis económicas, la pandemia o los conflictos geopolíticos han llevado a muchos países a reforzar sus reservas como medida de protección. De este modo, en los últimos años, los bancos centrales han llegado a comprar una parte significativa del oro que se produce en el mundo, lo que confirma esta tendencia. Países como China, India o Polonia han liderado estas compras recientes, aunque todavía no encabezan el ranking total.