El producto milagroso de Mercadona que deja tu inodoro impoluto por menos de 2,10 euros

Mantener el baño limpio es una de esas tareas en las que es importante poner atención debido a la importancia que tiene, para evitar gérmenes, pero que a veces da la sensación de que no se consigue. Da igual cuántas veces se limpie a la semana ya que entre la cal, las manchas y el uso diario, el inodoro suele ser uno de los rincones de la casa que más trabajo da. Por eso, cada vez que aparece un producto barato, fácil de usar y que promete ahorrar tiempo, termina llamando la atención de muchos clientes tal y como es el caso ahora de unos discos que vende Mercadona y con los que tu inodoro quedará impoluto.

No podemos decir que sea un producto que ocupe mucho espacio en las estanterías de Mercadona, pero quienes lo prueban destacan una ventaja muy concreta y es que ayuda a mantener el inodoro limpio durante más tiempo sin necesidad de estar utilizando productos agresivos cada pocos días. Además, en una época en la que muchos consumidores buscan soluciones económicas para el hogar, este producto entra directamente en esa categoría de pequeños descubrimientos que cuestan poco y pueden facilitar bastante la rutina doméstica. Cuesta sólo 2,10 euros y trae varias aplicaciones, algo que ha hecho que muchos lo incorporen ya a la compra habitual.

El producto milagroso de Mercadona que deja tu inodoro impoluto

El producto del que hablan muchos usuarios es el paquete de Discos WC de gel Aqua Bosque Verde, la marca de limpieza de Mercadona. Se presenta en un formato de 7 unidades (41 gramos) y tiene un precio de 2,10 euros, situándose entre las opciones más económicas para mantener el inodoro fresco y limpio durante semanas.

A diferencia de los clásicos bloques colgantes que van enganchados al borde del váter, este sistema funciona mediante pequeños discos de gel adhesivo que se aplican directamente en el interior del inodoro. El resultado es mucho más discreto visualmente y evita el típico accesorio colgando que a veces termina desplazándose o acumulando suciedad. Su funcionamiento es sencillo ya que cada disco queda adherido a la superficie interior y, con cada descarga de agua, libera parte del producto para ayudar a mantener una sensación de limpieza y frescor. Además el aroma Aqua busca precisamente ese efecto de limpieza asociado a fragancias frescas y acuáticas.

Cómo se utilizan estos discos de Mercadona

Uno de los puntos que más llaman la atención es su aplicación. El envase incluye un pequeño dispensador diseñado para colocar el producto directamente en la pared interior del inodoro y estos son los sencillos pasos que se deben seguir:

Se gira el dispensador hasta liberar la posición adecuada.

hasta liberar la posición adecuada. Se retira la tapa.

Se apoya el extremo en la pared interna del inodoro.

del inodoro. Se presiona hasta aplicar una dosis.

hasta aplicar una dosis. Se retira el aplicador.

Y listo. El disco queda adherido y comienza a actuar con cada descarga. Además, el propio fabricante recomienda aplicar el producto sobre una superficie limpia para conseguir un mejor resultado. Y por último, este sistema también tiene otra ventaja y es que evita tocar directamente el producto y reduce bastante el desperdicio.

Un producto pequeño que busca ahorrar tiempo

La limpieza del baño suele convertirse en una de las tareas menos agradables del hogar y muchas personas buscan fórmulas para espaciar limpiezas profundas sin renunciar a una sensación constante de higiene. En este caso, estos discos no sustituyen una limpieza completa, pero sí funcionan como un complemento que ayuda a mantener el inodoro en mejores condiciones entre una limpieza y otra. Es precisamente ahí donde está parte de su éxito.

Además, el precio juega un papel importante. Por poco más de dos euros se obtienen siete aplicaciones, una cantidad que puede durar bastante dependiendo del uso y del número de personas que vivan en casa. En tiempos donde cualquier pequeño ahorro se nota, este tipo de productos económicos para el hogar suelen ganar protagonismo. Y Mercadona lleva tiempo convirtiendo artículos sencillos y de bajo coste en auténticos fenómenos entre sus clientes.

Mercadona amplía su catálogo de limpieza doméstica

La cadena valenciana continúa reforzando una estrategia que le ha dado resultados desde hace años con productos funcionales, formatos sencillos y precios ajustados. Y en el caso de la higiene y limpieza, la línea Bosque Verde se ha convertido en una de las más reconocidas de la compañía precisamente por reunir artículos domésticos que forman parte del día a día de muchas familias.

Y aunque algunos productos se vuelven virales por campañas o novedades, otros triunfan de forma mucho más silenciosa. Este parece ser uno de esos casos, un artículo pequeño, barato y fácil de usar que muchos terminan añadiendo al carrito sin pensarlo demasiado y que, una vez en casa, acaba ganándose un hueco fijo junto al resto de productos de limpieza.