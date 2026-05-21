Colas en Decathlon por las sandalias Birkenstock que van a arrasar este verano: cómodas, elegantes y más baratas que nunca

La comodidad ya no está reñida con el estilo y eso se nota cada verano en las tendencias que acaban conquistando escaparates y armarios. Basta con que un modelo combine diseño sencillo, colores fáciles de llevar y la sensación de querer ponérselo todos los días, para que empiece a ganar terreno. Y cuando además hablamos de una marca como Birkenstock, que lleva años siendo una referencia, y de una tienda como Decathlon, el interés se multiplica por todos lados.

De hecho, en las últimas semanas han empezado a llamar la atención unas sandalias que reúnen precisamente esa fórmula. Son ligeras, tienen una estética minimalista que combina prácticamente con cualquier look y están pensadas para acompañar desde una jornada de playa hasta una tarde de paseo por la ciudad. Además, llegan en un tono dorado suave que encaja perfectamente con los meses de calor. Lo que más está sorprendiendo, sin embargo, no es sólo el diseño sino también el precio. Porque estas Birkenstock que vende Decathlon se han convertido en una alternativa mucho más asequible para quienes llevaban tiempo pensando en hacerse con unas sandalias cómodas para el verano sin disparar el presupuesto.

Las Birkenstock Arizona que llegan a Decathlon para este verano

Las protagonistas son las Birkenstock Arizona, uno de los modelos más reconocibles y vendidos de la marca alemana. Su diseño de dos tiras con hebillas lleva años siendo uno de esos clásicos que prácticamente no pasan de moda y que vuelven temporada tras temporada.

En esta ocasión llegan en color oro, un tono discreto y versátil que se aleja de los acabados demasiado llamativos. Lo interesante es que ese toque metalizado suave permite combinarlas tanto con ropa informal como con prendas más arregladas, algo que amplía bastante las posibilidades. Además, mantienen la esencia que convirtió a este modelo en uno de los más populares: líneas simples, ajuste regulable y una estructura pensada para el uso diario.

Ligeras, resistentes al agua y fáciles de limpiar

Uno de los detalles que más llama la atención está en el material elegido. Estas Arizona están fabricadas con EVA premium de alta calidad, un compuesto muy ligero que cada vez aparece más en el calzado pensado para un uso prolongado.

La marca explica que este material destaca por varias características que marcan la diferencia en el día a día. Es flexible, repele el agua, es hipoalergénico y además presenta una neutralidad frente a olores. Traducido a un uso real, son unas sandalias preparadas para soportar calor, paseos largos o incluso escapadas a la playa y piscina sin demasiadas preocupaciones.

También tienen otro punto a favor que muchas veces acaba siendo decisivo. Apenas requieren mantenimiento. Al estar fabricadas en caucho EVA, basta pasar un paño húmedo para limpiarlas y dejarlas prácticamente como nuevas. Eso elimina otro de los problemas habituales del verano como el que se manchen de arena, polvo, manchas o suciedad acumulada tras varios días de uso. En apenas unos minutos las podrás tener relucientes y lucirlas de nuevo hasta el final del verano

El modelo favorito de muchos

El modelo Arizona es probablemente el ejemplo más claro de cómo un diseño sencillo puede mantenerse vigente durante décadas. Aunque originalmente nacieron inspiradas en las clásicas sandalias de corcho, la evolución hacia materiales más ligeros ha ampliado todavía más su público y las ha convertido en un must have que muchos buscan cada vez que las temperaturas comienzan a subir.

Y sumado a todo lo que ya se ha mencionado, la sensación de comodidad es uno de los aspectos más repetidos por quienes las utilizan. Su estructura busca repartir mejor la pisada y acompañar el movimiento natural del pie, algo especialmente valorado cuando las sandalias pasan de ser un calzado ocasional a convertirse prácticamente en el zapato de todo el verano. Y es que durante las vacaciones ocurre algo muy habitual y es que cuando damos con un modelo cómodo, este termina sustituyendo a casi todos los demás y parece que no existe otro zapato en el mundo.

Precio de las Birkenstock Arizona en Decathlon

Otro de los aspectos que está llamando la atención es su precio si tenemos en cuenta que los modelos Birkenstock es fácil que superen los 100 euros, pero en el caso del modelo Arizona están disponibles por 56,70 euros en Decathlon. Es decir, que no hablamos de unas sandalias de bajo coste, pero sí de un importe que resulta más accesible comparado con otros modelos icónicos de la marca o determinadas versiones fabricadas con otros materiales.

Además, teniendo en cuenta que están pensadas para resistir agua, calor y un uso frecuente, muchos compradores las ven como una inversión de cara a varios veranos. Y quizá esa sea una de las claves de su éxito ya que no buscan ser la tendencia más llamativa del momento, sino convertirse en ese par de sandalias que acaban siendo imprescindibles para pasar el verano.