Las corrientes de Jordi Sevilla y Alfonso Guerra buscan candidatos alternativos a los de Sánchez para las primarias

Los espacios críticos surgidos en el PSOE, el movimiento Socialdemocracia21, que lidera el ex ministro en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero Jordi Sevilla, así como el Colectivo Fernández de los Ríos, en el que se dan cita históricos del PSOE, como Felipe González y Alfonso Guerra, están preparando un acto para principios del mes de junio, en Madrid, en el que pretenden lanzar candidaturas alternativas a los candidatos del sanchismo de cara a las elecciones municipales y autonómicas de 2027.

Según han confirmado los organizadores a OKDIARIO, es una iniciativa que se viene trabajando desde hace tiempo, «visto el rumbo que ha tomado el partido bajo el mando de Pedro Sánchez». Los promotores de estos movimientos, que han ido creciendo fuera de la estructura del PSOE, donde la disidencia brilla por su ausencia, son críticos «con la política de alianzas del Gobierno, su debilidad parlamentaria y los escándalos de corrupción que salpican al Ejecutivo, al PSOE o a la familia del presidente del Gobierno… y ahora mismo al ex presidente Zapatero».

Según las fuentes consultadas, «se trata de romper el miedo» a expresar públicamente su descontento y una alternativa a la política de Pedro Sánchez, desde la socialdemocracia. Consideran los críticos que cuanto más tarde Sánchez en convocar elecciones, peor parado saldrá el PSOE. Pero, conscientes de que el presidente del Gobierno no tiene intención de seguir sus consejos, están trabajando con «gente joven y valiosa que está en la estructura del PSOE, en distintas federaciones, para que se presenten frente a los candidatos que ha elegido Sánchez y que en buena medida son ministros en su Gobierno.

Otro de los consultados señala directamente a candidatos como el ministro Óscar López y apunta que «es uno de los candidatos a los que urge sacar de la carrera electoral», puesto que está convencido de que tendrá «un pésimo resultado electoral» frente a la candidata y líder del PP, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Convencidos como están de que Sánchez va a aguantar en el poder hasta agotar la legislatura, en 2027, intentarán plantear alternativas a candidatos como Diana Morant, en la Comunidad Valenciana, «o a la ex ministra Reyes Maroto, si es que llega viva a las primarias», añade con sorna una de las fuentes consultadas. También buscan alternativa a Francina Armengol o a Ángel Víctor Torres. Y no sólo se buscan alternativas para comunidades autónomas, también para municipios donde las expectativas languidecen con los candidatos del sector oficialista del sanchismo.

El plan de enviar a la contienda electoral a ministros de Sánchez «es un desastre y hay que decirlo bien alto y combatirlo», continúa uno de los organizadores. Preguntado por si habrá candidatos alternativos suficientes, asegura que los hay, pero que «están escondidos, porque en el PSOE reina el miedo a la crítica al líder». De ahí «la importancia de convocar este acto y que asistan los que tienen ganas y los que ya no quieren tirar del carro, pero sí apoyar savia nueva en el PSOE».

En relación a una posible candidatura alternativa al propio Pedro Sánchez, aseguran que «todo se andará, pero tenemos que empezar por lo que entendemos que será la primera prueba: las elecciones municipales y autonómicas de 2027». Están convencidos de que si esta iniciativa sale bien «y nuestra gente se sacude el miedo», podemos plantear una alternativa al propio Sánchez.