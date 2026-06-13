El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este sábado los miembros de su nuevo Gobierno, el segundo de coalición entre PP y Vox. Habrá cuatro mujeres entre sus doce integrantes, con cinco caras nuevas, los tres de Vox, Carlos Pollán, Alberto Díaz Pico y Joaquín Antonio Pino, y dos de las populares Cristina Sanchidrián y María Pardo.

El anuncio ha tenido lugar en una comparecencia, celebrada en Valladolid, en la que Mañueco, que afronta su tercer mandato, ha desvelado los nombres de los nuevos consejeros. El reparto del nuevo gobierno es de siete consejerías para el PP y tres para Vox, como avanzó en primicia OKDIARIO.

Carlos Pollán (Vox) ostentará la Vicepresidencia primera y la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, mientras que Isabel Blanco Llamas (PP) la Vicepresidencia segunda y tendrá competencias en Vivienda, Ordenación del Territorio, Igualdad de Oportunidades, Despoblación y Protección Civil.

Cristina Sanchidrián (PP) se incorpora al Gobierno para hacerse cargo de la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, mientras que María Pardo, también nueva en el organigrama del equipo de Gobierno, se encargará de Educación.

En la Consejería de la Presidencia se mantiene el vallisoletano Luis Miguel González Gago (PP), mientras que Juan Carlos Suárez-Quiñones (PP) pasa de Medio Ambiente a Industria, Universidades, Empleo y Comercio.

Las áreas de los populares se completan con la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, donde se mantiene Alejandro Vázquez, y la Consejería de Medio Ambiente y Energía con María González Corral, anterior titular de Agricultura y Ganadería, ahora en manos de Vox.

Por su parte, Joaquín Antonio Pino (Vox) asumirá la cartera de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental y Alberto Díaz Pico, gestionará la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

Además, Carlos Fernández Carriedo, mantendrá la cartera de Economía y Hacienda y seguirá con su labor en la Portavocía, un trabajo que ha realizado en los últimos cuatro años.

Respecto al último Gobierno del PP en solitario, desde julio de 2024, cuando Vox abandonó todos los gobiernos autonómicos en los que tenía presencia, han salido del Ejecutivo autonómico Leticia García, tras asumir actual portavocía del PP en las Cortes; Rocío Lucas, vicepresidenta segunda de la Mesa de las Cortes; José Luis Sanz Merino, procurador por León y Gonzalo Santonja, quien ocupaba la cartera de Cultura y que fue el único consejero de Vox que se mantuvo en el Ejecutivo.

Una vez se publiquen los ceses y nombramientos en el Boletín Oficial de Castilla y León, los consejeros y vicepresidentes tomarán posesión de su cargo el próximo lunes, 15 de junio, a las 10.30 horas.