Mañueco afronta su tercer mandato tras ser investido presidente de Castilla y León con los votos de Vox

El líder del Partido Popular en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha sido investido presidente de la Junta este martes tras un acuerdo alcanzado con Vox. Afrontará su tercer gobierno en coalición y el segundo con el partido de Santiago Abascal, socios de gobierno en la primera mitad del mandato precedente y de nuevo ahora, tras el acuerdo «diáfano y transparente» alcanzado por los dos partidos, en palabras del líder del PP regional.

Mañueco ha recibido los apoyos de sus 33 procuradores del PP y de los 14 Vox. En contra, han votado el resto de partidos con representación en el Parlamento autonómico: PSOE, con 30 escaños; UPL, con tres, y Soria ¡Ya! y Por Ávila, con uno en cada caso.

Mañueco, previsiblemente, tomará posesión de su cargo el jueves día 11, casi tres meses después de la cita con las urnas.

Alfonso Fernández Mañueco ha defendido en su discurso de investidura de esta mañana ante las Cortes de Castilla y León la prioridad nacional pactada con Vox: «Serán bien recibidos los inmigrantes que quieran venir a contribuir con su trabajo, esfuerzo y compromiso», ha asegurado ante los diputados presentes.

Ha desglosado el contenido de su propuesta de gobierno en una sesión, iniciada poco después de las 12 del mediodía, en la que ha señalado que el acuerdo alcanzado con Vox recoge medidas «inspiradas» en el principio de prioridad nacional. Esta medida, ha explicado, conllevará «establecer una asignación justa» de los recursos públicos «en función del arraigo real y verificable» de sus beneficiarios con Castilla y León, alejándolo de las «demagogias interesadas».

Entre las medidas concretas, Mañueco ha anunciado en su discurso una reducción del primer tramo del IRPF de 0,25 puntos porcentuales anuales hasta alcanzar un punto al final de la legislatura. Además de una rebaja del Impuesto de Sucesiones y Donaciones del 12% sobre los primeros 100.000 euros para hermanos, tíos y sobrinos e «impuestos cero» en el medio rural para el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. También ha incluido una deducción del 30%, con un límite de 150 euros anuales, para gastos en actividades deportivas y de gimnasio.

En materia de vivienda, ha confirmado la puesta en marcha de una «cuenta ahorro vivienda joven» con deducciones de hasta 1.500 euros anuales en el IRPF, también se podrán descontar impuestos caseros que ofrezcan viviendas desocupadas a precio asequible.

Con respecto a los autónomos, Mañueco ha prometido un Kit de Autónomos que incluirá un bono de 300 euros en la cuota, la ampliación de la tarifa plana a los primeros 24 meses y ayudas de hasta 18.000 euros para apertura de negocios.