El «pánico» de Bisbal y su familia en su viaje a Colombia durante el terremoto: «Dios mío, que no pase nada»

David Bisbal ha vivido en primera persona el fuerte terremoto que sacudió Colombia este lunes. El cantante español se encuentra estos días en Bogotá por motivos profesionales, ya que participa en OT en USA, y está acompañado por su mujer y sus hijos. El seísmo, de magnitud 7,4, se sintió con intensidad en buena parte del país y provocó una situación de emergencia especialmente grave en varias zonas del centro y el occidente colombiano.

Así ha vivido Bisbal el terremoto de Colombia

El artista ha querido compartir con sus seguidores cómo fueron esos primeros momentos. «Haberse despertado esta mañana con ese temblor tan fuerte en Bogotá ha sido un poco de pánico al principio», comienza explicando Bisbal en un vídeo publicado en sus redes sociales.

Según relata, el movimiento se prolongó durante aproximadamente un minuto desde el lugar en el que se encontraba. Poco después comenzaron a sonar numerosas alarmas en edificios próximos, activadas como medida preventiva. «Por suerte, en Bogotá no ha sucedido nada», cuenta el cantante, que pudo comprobar rápidamente que tanto él como su familia se encontraban bien.

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La tranquilidad en la capital contrasta, sin embargo, con la situación que se vive en otras partes de Colombia. El terremoto tuvo su epicentro en las inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, y alcanzó una magnitud de 7,4. El movimiento se dejó sentir en ciudades como Cali, Pereira, Manizales y Quibdó, donde se han registrado importantes daños materiales, derrumbes y víctimas. El balance provisional apuntaba este martes a al menos 111 fallecidos y decenas de heridos, mientras los equipos de emergencia continuaban trabajando en las zonas más afectadas y revisando edificios e infraestructuras dañadas. Pereira y distintos puntos del Valle del Cauca se encuentran entre los territorios que han sufrido mayores consecuencias.

Bisbal, visiblemente preocupado por lo ocurrido, ha querido aprovechar su mensaje para acordarse de las personas que sí han sufrido directamente las consecuencias del terremoto. «Ya habéis visto la magnitud de este desastre natural que en Cali, en otras provincias del interior, en Colombia ha sido muy fuerte», señala.

El cantante ha enviado además un mensaje de apoyo a los afectados: Desde aquí quiero mandar un saludo y un beso enorme a las personas afectadas. «Estamos todos con el corazón en un puño», añade, mostrando su preocupación ante la dimensión de la tragedia.

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Bisbal también ha adelantado que permanecerá atento a la evolución de la situación y a las iniciativas de ayuda que se pongan en marcha. «Vamos a estar un poco informando acerca de las ayudas», concluye el artista, que se encuentra en Colombia mientras continúa con sus compromisos profesionales en el país.

La emergencia ha movilizado a los servicios de rescate y a las autoridades colombianas, que mantienen las labores de búsqueda y evaluación de daños mientras se vigila la posible aparición de nuevas réplicas.