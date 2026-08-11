Quién es Charo Ruiz, la diseñadora que viste a la Reina Letizia cada verano y a la que llama «la modista»

Charo Ruiz es uno de los nombres imprescindibles de la moda ibicenca. Nacida en Marchena (Sevilla) en 1948, llegó a Ibiza en los años setenta y convirtió el espíritu libre de la isla en el sello de una firma que hoy viste a mujeres de todo el mundo. Entre sus clientas se encuentran la Reina Letizia, Michelle Obama, Naomi Campbell, Beyoncé, Taylor Swift, Cindy Crawford o Cristina Pedroche. Su relación con la costura comenzó en la infancia, de la mano de su abuela Rosario, una reconocida modista de su pueblo. Fue ella quien le enseñó a manejar los primeros alfileres y a familiarizarse con telas y patrones. A los 15 años, ya en Barcelona, Charo comenzó a trabajar y descubrió el mundo de la moda como modelo. Aquella experiencia le permitió conocer de cerca el oficio y trabajar para firmas como Guillermina Baeza, antes de emprender su propio camino.

En los años setenta decidió instalarse en Ibiza junto a Eduardo, padre de sus dos hijos, Pablo y Paloma. La isla vivía entonces una época de transformación y comenzaba a convertirse en refugio de artistas, modelos, aristócratas y viajeros internacionales. Charo Ruiz formó parte de aquella Ibiza bohemia y, tras probar suerte con un pequeño chiringuito en Las Salinas, descubrió que su verdadera vocación estaba en la moda.

Comenzó vendiendo pantalones de inspiración india y camisetas de algodón con el nombre de Ibiza. El éxito de aquellas prendas le animó a instalar un puesto en el mercadillo de Es Canar, donde prácticamente no había competencia. Poco después llegaron las ferias de moda y las primeras colecciones de una firma que terminaría convirtiéndose en una de las grandes embajadoras de la isla.

El nombre de Charo Ruiz está especialmente unido a la moda Adlib, una estética que mezcla la tradición ibicenca con el espíritu libre y bohemio que llegó a la isla durante los años sesenta. La diseñadora encontró en los tejidos naturales, el blanco, el voile de algodón, el encaje y las puntillas de guipur los elementos perfectos para construir una identidad reconocible.

Uno de los momentos decisivos de sus comienzos fue el encuentro con Smilja Mihailovich, figura fundamental en la historia de la moda Adlib, quien la invitó a participar en uno de sus desfiles. Desde entonces, Ruiz contribuyó a modernizar y popularizar una estética que acabaría viajando mucho más allá de las fronteras de Ibiza.

Su firma comenzó a atraer a grandes nombres de la moda y el espectáculo. Naomi Campbell, Michelle Obama, Beyoncé, Taylor Swift y Cristina Pedroche han lucido sus diseños. También numerosas personalidades españolas han incorporado sus vestidos a sus armarios, consolidando la imagen de Charo Ruiz como sinónimo de una elegancia ibicenca reconocible al instante.

Pero entre todas sus clientas destaca la Reina Letizia, que ha elegido diseños de la firma en diferentes veranos. La relación se gestiona de una manera discreta: la estilista de la Reina recibe los catálogos de cada temporada, selecciona las prendas y estas son adquiridas posteriormente. La diseñadora asegura que nunca sabe de antemano cuándo uno de sus vestidos aparecerá en una aparición pública de la monarca.

Uno de los recuerdos más especiales para Ruiz tuvo lugar en el palacio de Marivent, durante una recepción ofrecida por los Reyes. La diseñadora había sido invitada al encuentro cuando descubrió que doña Letizia llevaba uno de sus diseños. Al llegar su turno para saludarla, la emoción pudo con el protocolo y le dijo espontáneamente: “Estás guapísima”. Ambas estuvieron conversando durante unos instantes, mientras don Felipe esperaba a un lado.

Según contó la propia diseñadora, doña Sofía también elogió el vestido y la Reina aprovechó para presentarle a Ruiz como «la modista». Un encuentro que la diseñadora recuerda especialmente por la naturalidad con la que se produjo y por el vínculo que representa entre la Casa Real y una firma nacida del espíritu de Ibiza.