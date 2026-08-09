La Reina Letizia viste Mallorca de moda con Leonor y Sofía como sus dignas sucesoras: tres looks que son puro verano

Como cada verano, Mallorca vuelve a convertirse en uno de los escenarios habituales de la Familia Real. Después de la tradicional recepción en el Palacio de Marivent, donde la Reina Letizia volvió a demostrar por qué continúa siendo uno de los grandes referentes de estilo, los Reyes han protagonizado junto a sus hijas su primer plan privado en la isla. Una velada familiar que nos ha permitido ver a Felipe VI, doña Letizia, la princesa Leonor, la infanta Sofía y la reina Sofía disfrutando de una noche de verano y, de paso, dejando tres propuestas de moda completamente diferentes.

Hace unos días, Felipe VI y doña Letizia abrían las puertas del Palacio de Marivent para recibir a cerca de 600 representantes de la sociedad balear. Artistas, deportistas, científicos y personalidades de distintos ámbitos se dieron cita en una de las noches más importantes del verano mallorquín. Ahora, las imágenes de la Familia Real fuera de los actos oficiales nos permiten conocer una faceta mucho más relajada y comprobar cómo afrontan sus noches de verano en Palma.

En esta fotografía de la realidad actual de la Familia Real aparecen algunos de sus miembros más destacados. Las hermanas y sobrinos de Felipe VI han quedado fuera de la institución, al igual que el rey emérito Juan Carlos I, mientras que la reina Sofía continúa manteniendo su agenda propia. En esta ocasión, todos ellos han cedido el protagonismo a una escena mucho más familiar, en la que la moda vuelve a tener un papel destacado.

Felipe VI, acompañado de doña Letizia, la princesa Leonor, la infanta Sofía y la reina Sofía, se reunió en el restaurante Mía para disfrutar de una velada familiar. A la cita también acudió Jean Henri Fruchaud, viudo de la princesa Tatiana Radziwill, fallecida el pasado mes de diciembre. Una cena que, más allá de la reunión familiar, nos ha dejado una pequeña guía de estilo para las noches de verano en Mallorca.

La Reina Letizia escoge el blanco para las noches de Palma

Como suele ocurrir en cada aparición pública, doña Letizia volvió a convertirse en uno de los grandes focos de atención. Su capacidad para construir estilismos elegantes sin necesidad de recurrir a grandes artificios es ya una de sus principales señas de identidad y, en esta ocasión, volvió a demostrar que el clásico «menos es más» funciona especialmente bien durante el verano.

La Reina apostó por un vestido blanco de corte midi, sin mangas y con un escote redondo cerrado. La prenda cae sobre el cuerpo mediante una silueta fluida y ligera que transmite esa sensación de comodidad que buscamos durante las noches más cálidas del año. Una elección sencilla, pero perfectamente estudiada.

Para completar el estilismo, doña Letizia recurrió a un calzado bajo firmado por Pedro García. Se trata de un diseño que también llevó la infanta Sofía durante la recepción celebrada días atrás en el Palacio de Marivent, demostrando una vez más que las tendencias también pueden compartirse dentro de la familia.

La princesa Leonor apuesta por la elegancia más relajada

Si durante la recepción de Marivent la princesa Leonor sorprendió al cambiar su habitual melena lisa por unas ondas que aportaban movimiento y personalidad a su rostro, en esta ocasión ha vuelto a demostrar que su estilo continúa evolucionando.

Para esta cena familiar, la heredera al trono escogió un vestido largo de Babbaki con la espalda al aire. Una propuesta de estética veraniega que destaca especialmente por su estampado de cisnes rosados sobre fondo azul y por estar confeccionada en 100 % algodón voile, un tejido ligero y perfecto para las noches de verano. La prenda, además, está disponible en la página web de la firma por 119 euros, convirtiéndose en una de esas elecciones que demuestran que no siempre es necesario recurrir a grandes firmas para conseguir un estilismo con personalidad.

Leonor completó su look con unas alpargatas en azul marino y un clutch de piel en tono fucsia. Este último accesorio aportaba la nota de color necesaria para romper con la combinación azul y rosa del vestido y conseguir un resultado fresco, juvenil y muy acorde con el escenario mallorquín.

Sofía, la versión más relajada del verano

La infanta Sofía también ha vuelto a demostrar que, aunque comparte con su madre y su hermana el interés por la moda, ha conseguido desarrollar una personalidad propia a la hora de vestir. En su caso, la comodidad continúa siendo una de sus principales apuestas.

Para esta velada eligió un vestido ligero de la firma española Desigual, una prenda que ya había llevado la princesa Leonor durante la recepción celebrada en el Palacio de Marivent. Un nuevo ejemplo de cómo las hermanas comparten algunas de sus elecciones de moda, aunque cada una las interpreta de una manera diferente.

Sofía completó el estilismo con unas alpargatas planas blancas, el calzado que se ha convertido en uno de los grandes imprescindibles del verano y que encaja perfectamente con esa imagen relajada que transmite durante sus apariciones en Mallorca.