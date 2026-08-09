Hace 60 años se estrenó la mejor película western de Clint Eastwood: hoy puedes verla en España a través de Movistar Plus

John Wayne, John Ford, Howard Hawks, Sam Peckinpah, el cine del oeste tiene a varios nombres del celuloide esculpidos en piedra. Pero ninguno de ellos ha tenido una carrera tan longeva y variada como la de Clint Eastwood. El actor y director ha estado implicado en decenas de producciones del género y todavía, a día de hoy, representa la imagen viva de un tipo de cine otrora. Pero si tuviésemos que quedarnos con una cinta del último llanero solitario de Hollywood, esa sería sin duda el mito fundacional del spaghetti western: Por un puñado de dólares.

Dirigida por Sergio Leone y estrenada hace 62 años, la película rompió los moldes y las reglas morales y estéticas del western clásico de la meca del cine. Por un puñado de dólares que en realidad es un remake de Yojimbo (1961) de Akira Kurosawa, fue la piedra angular de lo que después conoceríamos como la Trilogía del dólar, formada por esta y las posteriores La muerte tenía un precio (1965) y El bueno, el feo y el malo (1966). Todas ellas compartían el mismo núcleo actoral que giraba en torno al hombre sin nombre. Eastwood era ese antihéroe misterioso cuya esencia encarnaba el nacimiento de una serie de historias contrarias a lo que años antes nos había enseñado el western más clásico.

Primeros planos, villanos sádicos, el uso del silencio, la banda sonora de Ennio Morricone y la moralidad ambigua de una trama que trazaba una línea casi imperceptible entre el bien y el mal. Por un puñado de dólares se convirtió en una bomba de relojería que al principio fue vilipendiada por la crítica especializada. Sin embargo, la crítica de la época no supo predecir el impacto cultural que terminaría teniendo el cine de Leone y cómo, décadas después, serviría como un pilar básico y referencial para realizadores contemporáneos de la talla de Quentin Tarantino.

¿De qué trata ‘Por un puñado de dólares’?

La historia nos sitúa en el contexto de dos clanes enfrentados: los Rojo y los Baxter. Dos organizaciones que intentan dominar el control de San Miguel, un pueblo fronterizo en medio del desierto. La muerte y la destrucción de los dos bandos imperan sin ley, hasta que la llegada de un jinete solitario lo cambia todo.

Este no se presenta como el clásico héroe que todos hemos visto en el cine de Ford o Hawks. Aquí, el hombre de mirada fría vende su puntería al mejor postor, desencadenando una escalada de violencia mayor y una guerra abierta entre clanes.

Junto a Eastwood, el elenco de Por un puñado de dólares se completa con la presencia de Marianne Koch, Gian Maria Volonté, Wolfgang Lukschy y Sieghardt, entre otros.

¿En qué plataformas está disponible?

En la actualidad, Por un puñado de dólares está considerado por muchos uno de los mejores western de la historia del cine. El título tiene un 7,6 sobre 10 de puntuación media en Filmaffinity y un 98% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes.

Está disponible en Movistar Plus y FlixOlé.