Clint Eastwood sobre la vejez: «Creo que poder envejecer con gracia es un talento muy importante. Es muy tarde para mi»

La familia de Clint Eastwood confirmó hace algunos meses que el actor y director ya no iba a dirigir ni protagonizar ninguna otra película. Una noticia que no debería sorprendernos, sobre todo teniendo en cuenta que el último llanero solitario de Hollywood tiene ya 96 años. Pero el autor norteamericano siempre ha sido un ejemplo de longevidad dentro y fuera de los rodajes, donde, al igual que con sus historias, nos ha dejado profundas reflexiones cargadas de humor e ironía. Hoy, queremos recordar una de sus citas más recordadas sobre la vejez que explica a la perfección su famosa disciplina y la aceptación física de todo lo que conlleva entrar en la etapa final de la vida.

Ya hemos hablado en más de una ocasión de algunas de las frases insignia del director de Mystic River (2003). Desde su propia experiencia rodando en Europa, hasta sus recomendaciones y odios cinéfilos. Sin embargo, retirado ya de la escena audiovisual, su espíritu resiliente se encuentra en ese punto sin retorno, donde cada aportación verbal, consejo o pensamiento van directos al patrimonio cultural del erigido como uno de los últimos mitos vivientes del celuloide.

Clint Eastwood: el arte de envejecer con gracia

La frase de Clint Eastwood que traemos a colación fue pronunciada por primera vez en 2008, en plena promoción de Gran Torino. Charlando con Associated Press, el cineasta reveló su truco para disimular sus por aquel entonces 78 años:

«Creo que poder envejecer con gracia es un talento muy importante. Para mí ya es demasiado tarde. El caballo ya ha salido del establo… En generaciones pasadas, la gente intentaba aparentar ser más joven de lo que realmente era. Mi truco es que yo no intento aparentar ser más joven de lo que soy».

Ya hace casi dos décadas, el realizador bromeaba con la idea de aceptar las arrugas, pero seguir siendo un hombre activo. Más de medio siglo de películas a sus espaldas y con cuatro premios Oscar en su vitrina, la filmografía de Eastwood sigue siendo envidiable para cualquiera que quiera iniciar una carrera como intérprete o autor.

Su filosofía de vida: «No dejes entrar al viejo»

Evitar la nostalgia, mantenerse ocupado y rechazar el desánimo o el cansancio mental han sido nociones básicas y hábitos incorruptibles que le han permitido mantener a Eastwood una longevidad envidiable.

Su filosofía de vida es en realidad simple y funciona como una metáfora para enfrentar la actitud pasiva ante la vida. El origen de esa idea surgió durante una partida de golf con Toby Keith, el famoso cantante country. Cuando Eastwood le dijo que iba a cumplir 88 años y que la semana siguiente iba a comenzar el rodaje de Mula (2018), Keith quiso saber el truco. A lo que el director respondió tal y como recoge el medio Billboard:

«Sencillamente, me levanto cada mañana y salgo. No dejo entrar al viejo».