La seria advertencia de Clint Eastwood sobre rodar con italianos y que sorprenderá a muchos: «Aléjate de las explosiones»

Puede que la mayoría de espectadores recuerden a Clint Eastwood por su papel delante y detrás de las cámaras en proyectos como Million Dollar Baby (2005), Gran Torino (2008) o Los puentes de Madison (1995). Pero no podemos olvidar que el primer papel protagonista de Eastwood en el celuloide no surgió en Hollywood, sino rodando con italianos al lado del cineasta Sergio Leone en la llamada Trilogía del dólar. Y fue justamente en la última, El bueno el feo y el malo, donde el actor le dio un consejo clave a otro de sus compañeros protagonistas estadounidenses: tener cuidado con el caos y los peligros que se generaban en los sets con los equipos del país de la bota.

Tras el rechazo de nombres como Henry Fonda o Charles Bronson, quienes más tarde colaborarían con Leone en Hasta que llegó su hora (1968), Clint Eastwood fue el único que aceptó para comenzar a rodar con un equipo de producción repleto de italianos. La carrera del intérprete estaba estancada, después de ocho años protagonizando la serie de televisión Cuero crudo. Es entonces cuando en contra de la opinión de su agente, el llanero solitario de la pequeña pantalla cruzó el charco justo en el momento cronológico en el que el western clásico decaía y el Spaguetti Western alcanzaba la cima de su notoriedad. Entre las diferencias más destacadas del subgénero que rodaban John Ford, Hawks y compañía, la visión de Leone destacaba por el protagonismo de antihéroes que sin dudarlo, podrían dispararte por la espalda. Además de tener toda una serie de roles que poseían esa «canallesca» tan Mediterránea que ni por asomo disponía la nobleza solemne de los personajes encarnados por John Wayne o Gary Cooper. Un gran paso en el estilo de narración que irónicamente años después, el propio Eastwood rechazaría a la hora de plantear sus propias cintas del oeste desde una perspectiva completamente clásica.

El consejo de Eastwood a Wallach sobre rodar con italianos

A diferencia de Wallach, Eastwood ya había rodado las dos anteriores cintas de la trilogía de dólar y por tanto sabía perfectamente, lo desastroso que podía ser un rodaje en el que la gente intentaba hacerse entender con diferentes idiomas. Por eso, el primer día de rodaje no se ando con tapujos en sus palabras a su compañero de reparto:

«Lo digo con todo el respecto del mundo, pero sé de lo que hablo cuando digo que nunca hay que confiar en nadie en una película italiana. Mantente alejado de los efectos especiales y los explosivos».

El bueno, el feo y el malo fue la última película Spaguetti western que rodó Eastwood. Después el actor participó en la también italiana Las brujas (1967) y en la británica El desafío de las águilas (1968) para ya volver definitivamente al cine norteamericano.

No le faltaba razón

La advertencia de Eastwood fue premonitoria. La cinta es una de las más accidentadas y caóticas de la historia del cine. El puente Langstone se detonó accidentalmente y hubo que reconstruirlo. Wallach sufrió los peores incidentes. Casi acaba decapitado en una secuencia en el que corta sus esposas con el paso de un tren, podría haberse envenenado por error con una botella de ácido y estuvo a punto de ahorcarse de verdad cuando uno de los caballos que lo sostenían se asustó por el disparo de una pistola.

Independientemente de todo esto, El bueno, el feo y el malo es una de las mejores películas de la historia de cine y está disponible en Movistar Plus y FlixOlé.