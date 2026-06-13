¿Ya no es Dos Caras? Sebastian Stan podría dar vida a este sádico villano en ‘The Batman 2’

El rodaje de The Batman 2 comenzó hace escasos días, con Matt Reeves de vuelta como director y con Robert Pattinson ocupando el rol central del hombre murciélago. Durante los últimos meses, poco a poco, el casting se ha ido formalizando, recuperando a la mayor parte de sus principales estrellas y, por supuesto, incorporando nuevos reclamos interpretativos. Uno de esos grandes fichajes era Sebastian Stan, quien parecía que iba a encarnar al fiscal Harvey Dent, el cual luego se convertiría en el villano Dos Caras. Sin embargo, ahora los rumores apuntan a que el actor de origen rumano será otro antagonista, igualmente sádico y retorcido: Victor Zsasz.

Cuando comenzamos a informar sobre la selección de personajes y los actores que los interpretarían, el juego de cromos parecía evidente. Stan iba a ser Harvey Dent; Scarlett Johansson daría vida a su mujer, Gilda, y Charles Dance sería Christopher Dent, el padre maltratador que configuró la personalidad del fiscal del distrito y futuro rival del justiciero de Gotham. Por el camino, se fueron confirmando otras incorporaciones sin establecer una clara relación con los roles que iban a dar vida, como la del protagonista de La vida de los otros, Sebastian Koch, o la del también ex de Marvel, Brian Tyree Henry. Y justamente, este último es el que, tras una filtración, podría ser el desfigurado villano de la moneda al aire.

¿Brian Tyree Henry como Dos Caras?

De confirmarse la información publicada por The InSneider, la polémica estaría servida. Dos Caras siempre ha sido un personaje blanco en los cómics y la elección de Tyree Henry no puede verse sino como otro ejemplo de papel racializado, tras casos anteriores como el del Snape negro (Paapa Essiedu) de la futura serie de Harry Potter.

En las adaptaciones fílmicas, perfiles como Tommy Lee Jones y posteriormente Aaron Eckhart nos regalaron versiones muy diferentes del psicópata obsesionado con la dualidad de la justicia. Aunque, por otra parte, el nominado al Oscar por Causeway (2022) no es el primer Harvey Dent afroamericano del cine. Con un desempeño menor en pantalla, Billy Dee Williams (Star Wars: El imperio contraataca) asumió el papel en la Batman de 1989 dirigida por Tim Burton. Eso sí, Williams nunca llegó a representar la transformación villanesca del malvado e icónico enemigo de Batman.

Sebastian Stan apunta a Zsasz

Jeff Sneider fue el primero en ofrecer una información filtrada que cambia por completo el panorama argumental que podríamos prever y que apuntaba a un acercamiento narrativo hacia publicaciones como ‘El largo Halloween’ (1996).

Pero, ¿quién es Victor Zsasz? El antagonista es un asesino conocido por provocarse un corte por cada una de sus víctimas, aunque en su origen fue un acaudalado hombre de negocios que terminó perdiendo su fortuna. No es uno de los villanos principales y, de hecho, en las historietas suele ser un perfil bastante secundario que no provoca demasiadas molestias a Batman. En el audiovisual, Chris Messina lo interpretó en Aves de presa (2020) y Tim Booth tuvo un breve cameo en Batman Begins (2005).

No obstante, la presencia de Stan no es causal y su fama y talento prometen convertir al terrorífico demente en algo que hasta ahora no hemos visto: un rival digno que ponga en jaque al superhéroe interpretado por Pattinson.

The Batman 2 llegará a los cines el 1 de octubre de 2027.