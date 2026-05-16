‘The Batman 2’ muestra su casting definitivo: quién es quién en el reparto oficial de la secuela

Resulta extraño comprobar cómo la secuela de una película que recaudó 772 millones de dólares ha tardado un lustro en estrenarse en cines. La inestabilidad de Warner Bros., la huelga de guionistas y la complicada agenda de Robert Pattinson seguro que no han ayudado demasiado. Sin embargo, el proyecto va viento en popa, con el director Matt Reeves habiendo confirmado hace algunos días la selección principal de estrellas. Pero, ¿quién es quién en The Batman 2? Este es el casting oficial de la continuación del Caballero Oscuro:

‘The Batman 2’: casting principal

Robert Pattinson es Batman

Faltaría más. No tendría ningún tipo de sentido una The Batman 2, sin Robert Pattinson liderando el casting. El actor regresará al atormentado papel de Bruce Wayne para seguir demostrando por qué es uno de los actores más polifacéticos de su generación.

Jeffrey Wright es el comisario Gordon

Puede que los fans no hayan olvidado todavía al comisario Gordon de Gary Goldman, pero el trabajo de Jeffrey Wright en la anterior entrega tuvo un peso enorme, al ser el reinicio más detectivesco de todas las adaptaciones fílmicas del personaje creado por Bob Kane y Bill Finger. Desconocemos si su implicación en la trama seguirá siendo igual de relevante.

Andy Serkis es Alfred

Andy Serkis volverá a ser Sméagol en El señor de los anillos: La caza de Gollum, la cual también dirige él mismo. Cinta que llegará sólo dos meses después de repetir como guía y tutor superheroico del justiciero alado de Gotham.

Colin Farrell es El Pingüino

Ha tenido su propia serie que, en parte, sirve como puente entre la primera y esta futura secuela. Farrell avisó de que no saldría demasiado en esta, aunque con todos los cambios de guion que ha tenido el libreto de Peter Craig y Mattson Tomlin podríamos llevarnos una sorpresa con su participación en el metraje final. Además, teniendo en cuenta el contexto nevado que tendrá la ciudad… ¿cómo no va a ser importante un villano que se llama El Pingüino?

Sebastian Stan es Harvey Dent

Fue la primera novedad estelar del reparto de The Batman 2, dentro de un portentoso casting nunca antes visto. La estrella de Marvel repetirá como Soldado de Invierno en Vengadores: Doomsday y no son pocos los amantes de los cómics que han apuntado que su Bucky Barnes podría ser la primera víctima mortal del Dr. Doom. Reeves únicamente ha confirmado su participación y todo apunta a que encarnará al fiscal de distrito, antes de convertirse en el villano Dos Caras.

Jayme Lawson es la alcaldesa Bella Real

Tras arrasar con Los pecadores, Lawson vuelve a su papel de líder político de la ciudad de Gotham. Un personaje incorruptible que estuvo del mismo modo dentro del casting de El Pingüino. Tras las inundaciones provocadas por Enigma, la alcaldesa tendrá que currárselo para la reelección. Sobre todo, si entra en juego la dinastía de los Dent.

Gil Pérez-Abraham es el agente Martínez

Es un papel pequeño, pero en su carrusel de anuncios vía X, Reeves no se ha querido olvidar de este policía que termina colaborando con Batman para salvar la ciudad.

Scarlett Johansson es Gilda Dent

Es el otro gran fichaje de The Batman 2 y la segunda miembro del casting que surge del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel). Alejada ya de su papel como Viuda Negra, Johansson asume el rol de la prometida/esposa de Harvey. Los no iniciados podrían creer que este es un rol menor de mero acompañamiento. Los que hayan leído El largo Halloween en cambio, saben que Gilda Dent es un rol cargado de matices y misterio.

Charles Day es Christopher Dent

De padre malvado en Juego de Tronos (2011) a padre malvado en Frankenstein (2025) y ahora, cómo no, repite modelo parental de moral dudosa. Day será el maltratador padre de Harvey en un papel que, según cuentan, han rechazado actores como Daniel Craig, Robert De Niro y Daniel Craig. Así que lo más seguro es que nos terminemos encontrando con un personaje tremendamente oscuro.

Sebastian Koch (papel desconocido)

Welcome to the party, man… 🦇🦇 pic.twitter.com/9ESphamrCI — Matt Reeves (@mattreevesLA) May 14, 2026

Actor alemán cuyo papel más destacado es el del protagonista de La vida de los otros (2006). Hace poco pudimos verlo en la serie El nombre de la rosa (2019) y en el serial germánico, You Honor (2022).

Brian Tyree Henry (papel desconocido)

Brian Tyree Henry has been cast in ‘THE BATMAN: PART 2’. Revealed by Matt Reeves. pic.twitter.com/BWB0EAUnOF — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 14, 2026

Otro actor de Marvel que se pasa a DC. Sí, la mayoría no se acuerda, pero Brian Tyree Henry fue Phastos en Los eternos (2021). Del mismo modo, seguirá vinculado a la casa de las ideas al seguir doblando a Jefferson Davis, el padre de Miles Morales, en la futura Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. Estuvo nominado al Oscar en 2023 por Causeway.