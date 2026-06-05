Los peluqueros expertos coinciden: el corte de pelo bob está pasado de moda y hay una tendencia que rejuvenece a las mujeres de +50 años

Cuidar la imagen personal es mucho más que seguir una moda. El cabello se ha convertido en una de las principales formas de expresar la personalidad, el estilo y la actitud de cada persona. A lo largo de las décadas, numerosos cortes de pelo han surgido para definir generaciones enteras, convirtiéndose en símbolos de rebeldía, elegancia o libertad. Como la tendencia que rejuvenece a las mujeres de +50 años.

Curiosamente, muchas de esas tendencias vuelven con fuerza años después, reinventadas para adaptarse a los gustos actuales. Uno de los ejemplos más claros es el corte de pelo shixie, una propuesta moderna que se ha convertido en una de las opciones favoritas para quienes buscan un look desenfadado, juvenil y lleno de movimiento.

El corte de pelo shixie es una de las tendencias capilares más destacadas de los últimos tiempos.

La tendencia que rejuvenece a las mujeres de +50 años

Su popularidad se debe a que fusiona dos cortes clásicos que marcaron distintas épocas: el shag y el pixie. Según Garnier, el shixie es una combinación entre dos estilos de cabello muy populares: el pixie de los 80s y el shag de los 70.

De este último, recoge el mullet, una tendencia aplastante de los últimos meses, pero le agrega un paso más. El resultado es un peinado moderno, versátil y con mucha textura que favorece a diferentes tipos de rostro y cabello.

Aunque tiene una apariencia tranquila y despreocupada, el shixie está cuidadosamente diseñado para aportar volumen, movimiento y personalidad.

¿Qué es el corte de pelo que rejuvenece a las mujeres de +50 años?

El shixie es una combinación entre el corte shag y el pixie. Del shag toma las capas desestructuradas y el efecto despeinado, mientras que del pixie conserva la longitud corta y la facilidad de mantenimiento.

Este corte suele llevar capas suaves alrededor del rostro, una parte superior con volumen y puntas texturizadas que aportan ligereza. Dependiendo de las preferencias personales, puede adaptarse con flequillo, mechones más largos o acabados más definidos. «Si hay un tipo de melena para el que el shixie esté especialmente recomendado son para aquellas con un cabello más fino y de poca densidad», asegura Garnier.

El origen del corte de pelo shixie

El origen del shixie está ligado al resurgimiento de los cortes retro que dominaron décadas anteriores. El shag se popularizó durante los años 70 gracias a artistas y celebridades que buscaban un estilo rebelde y desenfadado.

Por su parte, el pixie alcanzó gran notoriedad en los años 60 y posteriormente volvió a ganar protagonismo en distintas épocas.

Con el auge de las redes sociales y la búsqueda de estilos personalizados, los estilistas comenzaron a fusionar ambos cortes para crear una propuesta más actual.

Así nació el shixie, una versión renovada que conserva la esencia de los clásicos mientras incorpora técnicas modernas de texturizado y movimiento.

Las características del corte de pelo shixie que rejuvenece a las mujeres de +50 años

Capas marcadas que generan movimiento.

Longitud corta o media-corta.

Efecto despeinado y natural.

Volumen en la zona superior de la cabeza.

Puntas texturizadas y ligeras.

Adaptabilidad a diferentes tipos de cabello.

Posibilidad de incorporar flequillo.

Fácil mantenimiento diario.

Apariencia juvenil y moderna.

Estilo inspirado en tendencias vintage.

¿A quién favorece el corte que rejuvenece a las mujeres de +50 años?

Una de las ventajas del shixie es su capacidad para adaptarse a diferentes rostros y texturas capilares. Resulta especialmente favorecedor para:

Rostros ovalados.

Rostros alargados.

Rostros en forma de corazón.

Cabellos lisos. Según ELLE, el cabello fino luce más abundante y voluminoso gracias a las capas.

Cabellos ondulados.

Peinados para lucir con el corte de pelo shixie

Con flequillo abierto

El flequillo cortina aporta un aire romántico y ayuda a suavizar las facciones.

Peinado hacia atrás

Aplicar gel o cera ligera para llevar el cabello hacia atrás crea una apariencia sofisticada y elegante.

Ondas suaves

Las ondas ligeras resaltan las capas y aportan más dimensión al corte.

Volumen en la coronilla

Es una excelente opción para quienes desean un look más atrevido y moderno.

Acabado pulido

Alisar ligeramente las capas permite conseguir una imagen más profesional y refinada.

Con accesorios

Diademas, horquillas decorativas y pañuelos complementan perfectamente este tipo de corte.

Y si no tienes tiempo, sólo tienes que seguir este consejo de ELLE: «Un poco de spray texturizador sobre el cabello húmedo, un ligero despeinado con los dedos (sin cepillo) y tendrás un look que parece natural y sin esfuerzo».

Las ventajas del corte shixie

Aporta frescura al rostro.

Rejuvenece la imagen.

Facilita el peinado diario.

Se adapta a distintas edades.

Funciona en diferentes tipos de cabello.

Permite múltiples estilos.

Incrementa visualmente el volumen capilar.

Consejos útiles para llevar un corte de pelo shixie que rejuvenece a las mujeres de +50 años