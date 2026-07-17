La ley laboral lo avala: tu empresa te tiene que pagar más si trabajas entre las 22 y las 6 horas y el Estatuto de los Trabajadores lo confirma

Trabajar más horas de la cuenta es algo que mucha gente da casi por hecho y da la sensación de que en España es más habitual de lo que parece, sobre todo en sectores donde los horarios no son tan claros o donde el trabajo nocturno forma parte del día a día. Según la Encuesta de Población Activa, en el primer trimestre de 2026 se hicieron casi 5,9 millones de horas extra a la semana. Y lo llamativo es que cerca de la mitad no se pagaron. Es decir, hay muchas horas trabajadas que no se están compensando ni con dinero ni con descanso.

Y en medio de todo esto, hay un punto que mucha gente pasa por alto y es que trabajar de noche no es lo mismo que hacerlo de día. Y la ley lo deja bastante claro. No es solo una cuestión de horario, también cambia lo que deberías cobrar ya que puede que por un lado se corresponda con una hora extra que se debe sumar a tu jornada laboral, pero ¿y quienes trabajan sólo por la noche? Puede que no lo sepan pero existe algo llamado plus de nocturnidad y que sí o sí, la empresa debe pagar.

Tu empresa te tiene que pagar más si trabajas entre las 22 y las 6 horas

El artículo 36 del Estatuto de los Trabajadores es el que deja bastante claro que se considera trabajo nocturno el que se hace entre las 22:00 horas y las 06:00. A partir de ahí, ya no se trata de un turno cualquiera sino que ese horario activa una serie de condiciones distintas. No es sólo entrar más tarde o salir más tarde, sino que es un tipo de jornada que tiene su propia regulación. Además, si una empresa utiliza este tipo de turnos de forma habitual, tiene que comunicarlo a la autoridad laboral. No es algo que se pueda aplicar sin más.

No puedes trabajar lo mismo que en un turno normal

Otra cosa que mucha gente no sabe es que el trabajo nocturno tiene límites. No se puede hacer la misma carga de horas que en un turno de día sin más. La ley establece que la media no puede superar las ocho horas diarias en un periodo de quince días. Y, además, los trabajadores nocturnos no pueden hacer horas extra en condiciones normales que es algo que tiene sentido si tenemos en cuenta que trabajar de noche no es lo mismo que hacerlo por el día. Este tipo de turno afecta al descanso, al ritmo natural del cuerpo y en general al desgaste de modo que la norma lo que intenta es poner freno a los excesos.

El plus de nocturnidad y por qué deberías cobrar más

Aquí es donde viene la parte que más interesa ya que trabajar de noche suele implicar cobrar más. Pero no porque lo decida la empresa, sino porque está contemplado en la normativa. El problema es que no hay una cifra fija. No existe un «precio oficial» por trabajar de noche. Lo que dice la ley es que tiene que haber una compensación, pero cómo se aplica depende del convenio.

En algunos casos aparece como un plus aparte en la nómina. En otros, ese extra ya está incluido dentro del salario porque el puesto es nocturno desde el principio. Pero lo importante es que ese trabajo tiene un reconocimiento económico. Si trabajas de forma habitual en ese horario y no ves nada reflejado, lo normal es que haya algo que revisar.

Por qué mucha gente no lo está cobrando

Aquí entra un tema que se repite bastante y que tiene que ver con el desconocimiento ya que mucha gente simplemente no sabe que tiene derecho a ese complemento o no tiene claro cómo se aplica en su caso. También influye que, en algunos sectores, estas prácticas se han ido normalizando. Turnos largos, noches seguidas, cambios de horario, etc…y todo sin mirar demasiado la nómina. El resultado es el mismo que con las horas extra ya que se trabaja más de lo que se cobra realmente. Y eso, aunque parezca habitual, no significa que sea correcto.

Qué puedes hacer si no te lo están pagando

Si tienes dudas, lo primero es mirar tu convenio colectivo. Ahí suele estar explicado cómo funciona el plus de nocturnidad en tu sector. Después, revisar la nómina con calma. A veces sí está incluido, pero no aparece como un concepto separado, lo que genera confusión. Y si te sigue sin cuadrar, lo más habitual es consultar con un sindicato o un asesor laboral o en última instancia, siempre se puede acudir a la Inspección de Trabajo. Porque más allá de lo que sea habitual en una empresa, la ley es bastante clara en esto ya que si trabajas de noche, hay condiciones distintas. Y, en muchos casos, también un salario mayor.